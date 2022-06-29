https://ria.ru/20220629/diplomaty-1798975549.html
Часть высланных российских дипломатов уже покинули США
Часть высланных российских дипломатов уже покинули США - РИА Новости, 29.06.2022
Часть высланных российских дипломатов уже покинули США
Часть дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну, уже уехали, из-за отказа Вашингтона дать разрешение на прилет спецборта из РФ, они летят... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:26
2022-06-29T13:26
2022-06-29T13:27
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Часть дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну, уже уехали, из-за отказа Вашингтона дать разрешение на прилет спецборта из РФ, они летят коммерческими рейсами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он также выразил надежду, что стороны обойдутся "без дальнейших осложнений и без той игры на нервах, которой сопровождалось обсуждение возможности направления за ними нашего специального гуманитарного рейса"."К сожалению, не получилось, потому что американцы начали обставлять и этот вопрос какими-то дополнительными условиями, не имеющими отношения к содержательной стороне", - добавил Рябков.Он отметил, что российские дипломаты уезжают из США коммерческими рейсами.
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в мире, сша, россия
13:26 29.06.2022 (обновлено: 13:27 29.06.2022)
Часть высланных российских дипломатов уже покинули США
Замглавы МИД Рябков: некоторые дипломаты, высланные из США, уже покинули страну
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Часть дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну, уже уехали, из-за отказа Вашингтона дать разрешение на прилет спецборта из РФ, они летят коммерческими рейсами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Некоторые уже выехали, некоторые на подъезде. Я надеюсь, что американские власти дадут возможность им всем завершить дела и спокойно вернуться на родину", - сказал Рябков журналистам.
Он также выразил надежду, что стороны обойдутся "без дальнейших осложнений и без той игры на нервах, которой сопровождалось обсуждение возможности направления за ними нашего специального гуманитарного рейса".
"К сожалению, не получилось, потому что американцы начали обставлять и этот вопрос какими-то дополнительными условиями, не имеющими отношения к содержательной стороне", - добавил Рябков.
Он отметил, что российские дипломаты уезжают из США
коммерческими рейсами.