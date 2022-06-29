https://ria.ru/20220629/diplomaty-1798962951.html
В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии
В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Болгарии о высылке 70 сотрудников посольства России, заявила, что это сделано по заказу... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:39
2022-06-29T12:39
2022-06-29T12:50
болгария
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москва
мария захарова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Болгарии о высылке 70 сотрудников посольства России, заявила, что это сделано по заказу внешних сил."То, что они до этого не разрушили за столько лет, они, видимо, посчитали необходимым разрушить сейчас", - добавила она.По словам Захаровой, "сделано это не в интересах Болгарии и граждан Болгарии, это сделано по заказу внешних сил". При этом она полагает, что эти "внешние силы под фальшивыми предлогами стремятся стравить европейские государства с Россией".
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болгария, россия, в мире, москва, мария захарова
12:39 29.06.2022 (обновлено: 12:50 29.06.2022)
В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии
МИД: решение о высылке дипломатов из Болгарии приняли под влиянием внешних сил