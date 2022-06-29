https://ria.ru/20220629/diplomaty-1798885711.html
Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам
Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам - РИА Новости, 29.06.2022
Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам
Болгария, принимая решение по российским дипломатам, поступила как ребенок, который вываливает из тарелки на пол кашу, желая привлечь внимание "родителей",... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T00:25
2022-06-29T00:25
2022-06-29T00:25
москва
россия
константин косачев
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_0:102:3040:1812_1920x0_80_0_0_a25362a5ccd9a787a68959b94a233ec9.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Болгария, принимая решение по российским дипломатам, поступила как ребенок, который вываливает из тарелки на пол кашу, желая привлечь внимание "родителей", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом 3 июля за якобы "шпионаж". В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".По его словам, "аппетита нет у себя самих, воротит". Но кашу из тарелки и навзничь надо выплеснуть обязательно, отметил законодатель. "Расплескав, облившись и уделавшись. Лишь бы от себя отвлечь внимание и лишь бы родители заметили", — заключил политик.
https://ria.ru/20220628/slutskiy-1798856816.html
москва
россия
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_eefb0cede7afc1016754ff308e679390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, константин косачев, болгария, в мире
Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам
Косачев сравнил решение болгар по российским дипломатам с привлекающими внимание детьми