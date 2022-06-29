https://ria.ru/20220629/diplomaty-1798885711.html

Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам

Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам - РИА Новости, 29.06.2022

Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам

Болгария, принимая решение по российским дипломатам, поступила как ребенок, который вываливает из тарелки на пол кашу, желая привлечь внимание "родителей",... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T00:25

2022-06-29T00:25

2022-06-29T00:25

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Болгария, принимая решение по российским дипломатам, поступила как ребенок, который вываливает из тарелки на пол кашу, желая привлечь внимание "родителей", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом 3 июля за якобы "шпионаж". В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".По его словам, "аппетита нет у себя самих, воротит". Но кашу из тарелки и навзничь надо выплеснуть обязательно, отметил законодатель. "Расплескав, облившись и уделавшись. Лишь бы от себя отвлечь внимание и лишь бы родители заметили", — заключил политик.

https://ria.ru/20220628/slutskiy-1798856816.html

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москва, россия, константин косачев, болгария, в мире