Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/diplomaty-1798885711.html
Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам
Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам - РИА Новости, 29.06.2022
Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам
Болгария, принимая решение по российским дипломатам, поступила как ребенок, который вываливает из тарелки на пол кашу, желая привлечь внимание "родителей",... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T00:25
2022-06-29T00:25
москва
россия
константин косачев
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_0:102:3040:1812_1920x0_80_0_0_a25362a5ccd9a787a68959b94a233ec9.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Болгария, принимая решение по российским дипломатам, поступила как ребенок, который вываливает из тарелки на пол кашу, желая привлечь внимание "родителей", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом 3 июля за якобы "шпионаж". В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".По его словам, "аппетита нет у себя самих, воротит". Но кашу из тарелки и навзничь надо выплеснуть обязательно, отметил законодатель. "Расплескав, облившись и уделавшись. Лишь бы от себя отвлечь внимание и лишь бы родители заметили", — заключил политик.
https://ria.ru/20220628/slutskiy-1798856816.html
москва
россия
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_eefb0cede7afc1016754ff308e679390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, константин косачев, болгария, в мире
00:25 29.06.2022
 
Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам

Косачев сравнил решение болгар по российским дипломатам с привлекающими внимание детьми

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВице-спикер Совфеда Константин Косачев
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Болгария, принимая решение по российским дипломатам, поступила как ребенок, который вываливает из тарелки на пол кашу, желая привлечь внимание "родителей", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом 3 июля за якобы "шпионаж". В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".
"Бывало в детстве, когда нет аппетита, а в результате вываливаешь в знак протеста кашу из тарелки на пол. Вот так болгары, лишившиеся правительства, высылают из страны 70 российских дипломатов. Огульно, по обвинению в шпионаже", — написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, "аппетита нет у себя самих, воротит". Но кашу из тарелки и навзничь надо выплеснуть обязательно, отметил законодатель. "Расплескав, облившись и уделавшись. Лишь бы от себя отвлечь внимание и лишь бы родители заметили", — заключил политик.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 20:14
Слуцкий заявил, что решение о высылке россиян из Болгарии приняли на Западе
 
МоскваРоссияКонстантин КосачевБолгарияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала