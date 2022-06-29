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СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины - РИА Новости, 29.06.2022
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СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины
СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины - РИА Новости, 29.06.2022
СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины
СК РФ завел уголовное дело на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по статье об угрозе теракта, сообщается в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:10
2022-06-29T16:43
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
украина
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. СК РФ завел уголовное дело на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по статье об угрозе теракта, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта)", - говорится в сообщении.Следствие отмечает, что Буданов в интервью британской газете Financial Times угрожал терактами в РФ и на неподконтрольных Украине территориях.
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, министерство обороны украины
16:10 29.06.2022 (обновлено: 16:43 29.06.2022)
 
СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины

СК возбудил дело об угрозе теракта против главы управления разведки Минобороны Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. СК РФ завел уголовное дело на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по статье об угрозе теракта, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта)", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что Буданов в интервью британской газете Financial Times угрожал терактами в РФ и на неподконтрольных Украине территориях.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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В миреСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаРоссияМинистерство обороны Украины
 
 
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