https://ria.ru/20220629/delo-1799026797.html
СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины
СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины - РИА Новости, 29.06.2022
СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины
СК РФ завел уголовное дело на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по статье об угрозе теракта, сообщается в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:10
2022-06-29T16:10
2022-06-29T16:43
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. СК РФ завел уголовное дело на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по статье об угрозе теракта, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта)", - говорится в сообщении.Следствие отмечает, что Буданов в интервью британской газете Financial Times угрожал терактами в РФ и на неподконтрольных Украине территориях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, министерство обороны украины
16:10 29.06.2022 (обновлено: 16:43 29.06.2022)
СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины
СК возбудил дело об угрозе теракта против главы управления разведки Минобороны Украины