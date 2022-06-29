https://ria.ru/20220629/delo-1799026797.html

СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины

СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины - РИА Новости, 29.06.2022

СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины

СК РФ завел уголовное дело на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по статье об угрозе теракта, сообщается в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:10

2022-06-29T16:10

2022-06-29T16:43

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. СК РФ завел уголовное дело на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по статье об угрозе теракта, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта)", - говорится в сообщении.Следствие отмечает, что Буданов в интервью британской газете Financial Times угрожал терактами в РФ и на неподконтрольных Украине территориях.

https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, министерство обороны украины