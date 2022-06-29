https://ria.ru/20220629/deflyatsiya-1798950069.html
Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне
Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне - РИА Новости, 29.06.2022
Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне
Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:54
2022-06-29T11:54
2022-06-29T11:54
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Уже очевидно, что по июню мы будем иметь дефляцию", - сказал он, выступая на съезде РСПП.
https://ria.ru/20220629/interventsii-1798939605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне
Министр Решетников заявил, что Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне