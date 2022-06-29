https://ria.ru/20220629/deflyatsiya-1798950069.html

Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне

Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне - РИА Новости, 29.06.2022

Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне

Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:54

2022-06-29T11:54

2022-06-29T11:54

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Уже очевидно, что по июню мы будем иметь дефляцию", - сказал он, выступая на съезде РСПП.

https://ria.ru/20220629/interventsii-1798939605.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников