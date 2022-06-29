Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/deflyatsiya-1798950069.html
Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне
Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне - РИА Новости, 29.06.2022
Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне
Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:54
2022-06-29T11:54
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795678421_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_cb64af1cc33db9f0257470b4490c5823.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Уже очевидно, что по июню мы будем иметь дефляцию", - сказал он, выступая на съезде РСПП.
https://ria.ru/20220629/interventsii-1798939605.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795678421_425:0:3154:2047_1920x0_80_0_0_41855e3db094d57fcdd59e04240580c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
11:54 29.06.2022
 
Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне

Министр Решетников заявил, что Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Уже очевидно, что по июню мы будем иметь дефляцию", - сказал он, выступая на съезде РСПП.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
11:28
Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля
 
ЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала