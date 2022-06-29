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Российское консульство в Варне временно прекратит работу - РИА Новости, 29.06.2022
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Российское консульство в Варне временно прекратит работу
Российское консульство в Варне временно прекратит работу - РИА Новости, 29.06.2022
Российское консульство в Варне временно прекратит работу
Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария, сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:53
2022-06-29T18:25
болгария
в мире
санкции в отношении россии
россия
элеонора митрофанова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария, сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.Во вторник болгарский премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ"."Я думаю, что консульство в Варне, поскольку у нас 30-дневный срок для закрытия этого консульства, мы его закроем, у нас там арендованные помещения, просто уйдем – и все", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Митрофанова уточнила, что решение всех консульских вопросов этого округа будет перенесено в столицу."Консульство пока временно прекратит работу, может, выдаст какие-то документы, которым подошел уже срок, ничего нового принимать не будет. Все консульские вопросы Русинского округа, люди должны будут ехать в Софию, и то тогда, когда мы тоже откроем наше консульское управление, потому что сейчас работа нашего консульства и в посольстве будет также приостановлена", - добавила посол.Отвечая на вопрос о том, прибудет ли кто-то на смену высылаемым 70 сотрудникам посольства, Митрофанова сказала: "Приедет, конечно, в рамках той квоты – это 23 дипломата и 25 технических сотрудников". "Будем набирать, но вы понимаете, это процесс, процесс подготовки документов, визы, это не по щелку пальца… Какое-то время работать будет сложно, особенно консульствам, естественно", - отметила она.
https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html
https://ria.ru/20220629/diplomaty-1798885711.html
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болгария, в мире, санкции в отношении россии, россия, элеонора митрофанова
17:53 29.06.2022 (обновлено: 18:25 29.06.2022)
 
Российское консульство в Варне временно прекратит работу

Российское консульство в Варне временно прекратит работу из-за высылки дипломатов

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкПанорама Варны
Панорама Варны - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария, сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
Во вторник болгарский премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".
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"Я думаю, что консульство в Варне, поскольку у нас 30-дневный срок для закрытия этого консульства, мы его закроем, у нас там арендованные помещения, просто уйдем – и все", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Митрофанова уточнила, что решение всех консульских вопросов этого округа будет перенесено в столицу.
"Консульство пока временно прекратит работу, может, выдаст какие-то документы, которым подошел уже срок, ничего нового принимать не будет. Все консульские вопросы Русинского округа, люди должны будут ехать в Софию, и то тогда, когда мы тоже откроем наше консульское управление, потому что сейчас работа нашего консульства и в посольстве будет также приостановлена", - добавила посол.
Отвечая на вопрос о том, прибудет ли кто-то на смену высылаемым 70 сотрудникам посольства, Митрофанова сказала: "Приедет, конечно, в рамках той квоты – это 23 дипломата и 25 технических сотрудников". "Будем набирать, но вы понимаете, это процесс, процесс подготовки документов, визы, это не по щелку пальца… Какое-то время работать будет сложно, особенно консульствам, естественно", - отметила она.
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