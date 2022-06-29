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Бочкарев: станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова на 60% - РИА Новости, 29.06.2022
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Бочкарев: станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова на 60%
Бочкарев: станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова на 60% - РИА Новости, 29.06.2022
Бочкарев: станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова на 60%
Станция "Новаторская" Троицкой линии московского метро готова на 60%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:24
2022-06-29T10:24
москва
троицк
андрей бочкарев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Недвижимость. Станция "Новаторская" Троицкой линии московского метро готова на 60%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В настоящее время на станции "Новаторская" Троицкой линии ведется полный спектр земляных и монолитных работ, продолжаются работы по архитектурной отделке служебных помещений, а также ведется сооружение части тупиков под защитой экрана из труб", – сказал Бочкарев.Заммэра напомнил, что станционный комплекс будет иметь два пассажирских вестибюля, приспособленных для маломобильных граждан.Потолок платформенной части "Новаторской" выполнят из шлифованных алюминиевых панелей с углублениями для светильников. Рисунок потолка будет продолжен в верхней части путевых стен, оформленных в матричной технике с использованием анодированных под нержавеющую сталь и выкрашенных в оранжевый цвет алюминиевых панелей.Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций. Станция "Новаторская" будет расположена вдоль Ленинского проспекта.
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москва, троицк, андрей бочкарев
10:24 29.06.2022
 

Бочкарев: станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова на 60%

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 29 июн - РИА Недвижимость. Станция "Новаторская" Троицкой линии московского метро готова на 60%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В настоящее время на станции "Новаторская" Троицкой линии ведется полный спектр земляных и монолитных работ, продолжаются работы по архитектурной отделке служебных помещений, а также ведется сооружение части тупиков под защитой экрана из труб", – сказал Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Бочкарев: на станции "Сокольники" БКЛ смонтированы все эскалаторы
Заммэра напомнил, что станционный комплекс будет иметь два пассажирских вестибюля, приспособленных для маломобильных граждан.
Потолок платформенной части "Новаторской" выполнят из шлифованных алюминиевых панелей с углублениями для светильников. Рисунок потолка будет продолжен в верхней части путевых стен, оформленных в матричной технике с использованием анодированных под нержавеющую сталь и выкрашенных в оранжевый цвет алюминиевых панелей.
Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций. Станция "Новаторская" будет расположена вдоль Ленинского проспекта.
 
МоскваТроицкАндрей Бочкарев
 
 
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