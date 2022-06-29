https://ria.ru/20220629/biznes-1798948308.html

Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов

Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов - РИА Новости, 29.06.2022

Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов

Дисконт при продаже бизнеса уходящих из России компаний составляет минимум 50% от последней финансовой отчетности, заявил глава Российского союза промышленников РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:48

2022-06-29T11:48

2022-06-29T12:14

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

антон силуанов

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дисконт при продаже бизнеса уходящих из России компаний составляет минимум 50% от последней финансовой отчетности, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин."Когда договариваются уходящие компании с будущими покупателями, то дисконт на Россию там заведомо выше 50% от последней официальной оценки, которая с полгода действует", - сказал Шохин, выступая на съезде РСПП.В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правкомиссии по иностранным инвестициям при рассмотрении о продаже иностранной компанией бизнеса и вывода денег опираются на два критерия: согласие профильного ведомства на продажу актива и покупку его российским предпринимателем, второе - дисконт должен быть не менее чем 50%. "Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива", - отметил он.Силуанов пояснил, что речь идет о 50% от последней оценочной стоимости, или от 1 до 3 EBITDA.

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россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, антон силуанов