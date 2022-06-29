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Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов - РИА Новости, 29.06.2022
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Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов
Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов - РИА Новости, 29.06.2022
Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов
Дисконт при продаже бизнеса уходящих из России компаний составляет минимум 50% от последней финансовой отчетности, заявил глава Российского союза промышленников РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:48
2022-06-29T12:14
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
антон силуанов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дисконт при продаже бизнеса уходящих из России компаний составляет минимум 50% от последней финансовой отчетности, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин."Когда договариваются уходящие компании с будущими покупателями, то дисконт на Россию там заведомо выше 50% от последней официальной оценки, которая с полгода действует", - сказал Шохин, выступая на съезде РСПП.В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правкомиссии по иностранным инвестициям при рассмотрении о продаже иностранной компанией бизнеса и вывода денег опираются на два критерия: согласие профильного ведомства на продажу актива и покупку его российским предпринимателем, второе - дисконт должен быть не менее чем 50%. "Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива", - отметил он.Силуанов пояснил, что речь идет о 50% от последней оценочной стоимости, или от 1 до 3 EBITDA.
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экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, антон силуанов
11:48 29.06.2022 (обновлено: 12:14 29.06.2022)
 
Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов

Глава РСПП: дисконт при продаже бизнеса уходящих компаний составит минимум 50 процентов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дисконт при продаже бизнеса уходящих из России компаний составляет минимум 50% от последней финансовой отчетности, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Когда договариваются уходящие компании с будущими покупателями, то дисконт на Россию там заведомо выше 50% от последней официальной оценки, которая с полгода действует", - сказал Шохин, выступая на съезде РСПП.
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и вице-президент, руководитель исполнительного комитета общероссийской общественной организации Деловая Россия Нонна Каграманян - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правкомиссии по иностранным инвестициям при рассмотрении о продаже иностранной компанией бизнеса и вывода денег опираются на два критерия: согласие профильного ведомства на продажу актива и покупку его российским предпринимателем, второе - дисконт должен быть не менее чем 50%. "Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива", - отметил он.
Силуанов пояснил, что речь идет о 50% от последней оценочной стоимости, или от 1 до 3 EBITDA.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейАнтон Силуанов
 
 
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