https://ria.ru/20220629/biznes-1798948308.html
Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов
Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов - РИА Новости, 29.06.2022
Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов
Дисконт при продаже бизнеса уходящих из России компаний составляет минимум 50% от последней финансовой отчетности, заявил глава Российского союза промышленников РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:48
2022-06-29T11:48
2022-06-29T12:14
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
антон силуанов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дисконт при продаже бизнеса уходящих из России компаний составляет минимум 50% от последней финансовой отчетности, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин."Когда договариваются уходящие компании с будущими покупателями, то дисконт на Россию там заведомо выше 50% от последней официальной оценки, которая с полгода действует", - сказал Шохин, выступая на съезде РСПП.В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правкомиссии по иностранным инвестициям при рассмотрении о продаже иностранной компанией бизнеса и вывода денег опираются на два критерия: согласие профильного ведомства на продажу актива и покупку его российским предпринимателем, второе - дисконт должен быть не менее чем 50%. "Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива", - отметил он.Силуанов пояснил, что речь идет о 50% от последней оценочной стоимости, или от 1 до 3 EBITDA.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, антон силуанов
11:48 29.06.2022 (обновлено: 12:14 29.06.2022)
Дисконт при продаже иностранного бизнеса составит минимум 50 процентов
Глава РСПП: дисконт при продаже бизнеса уходящих компаний составит минимум 50 процентов