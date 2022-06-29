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Безработица в России в мае снизилась до исторического минимума в 3,9% - РИА Новости, 29.06.2022
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Безработица в России в мае снизилась до исторического минимума в 3,9%
Безработица в России в мае снизилась до исторического минимума в 3,9% - РИА Новости, 29.06.2022
Безработица в России в мае снизилась до исторического минимума в 3,9%
Уровень безработицы в России в мае 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,9%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:26
2022-06-29T19:26
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России в мае 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,9%, следует из доклада Росстата.До этого исторический минимум по безработице составлял в России 4%, на таком уровне она фиксировалась в апреле."В мае 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу мая 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,9 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан (851 тысяча человек против 847 тысяч человек в апреле), из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в мае 2022 года составила 74,9 миллиона человек.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
19:26 29.06.2022
 
Безработица в России в мае снизилась до исторического минимума в 3,9%

Росстат: безработица в России в мае снизилась до исторического минимума в 3,9%

© Фото : Федеральная служба государственной статистикиЗдание Федеральной службы государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Федеральная служба государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России в мае 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,9%, следует из доклада Росстата.
До этого исторический минимум по безработице составлял в России 4%, на таком уровне она фиксировалась в апреле.
Чибис объяснил высокий уровень безработицы в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 14:38
Мурманский губернатор объяснил высокий уровень безработицы в регионе
"В мае 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.
При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу мая 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,9 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан (851 тысяча человек против 847 тысяч человек в апреле), из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в мае 2022 года составила 74,9 миллиона человек.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Международная организация трудаФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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