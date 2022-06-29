https://ria.ru/20220629/bezrabotitsa-1799099439.html
Безработица в России в мае снизилась до исторического минимума в 3,9%
Безработица в России в мае снизилась до исторического минимума в 3,9% - РИА Новости, 29.06.2022
Безработица в России в мае снизилась до исторического минимума в 3,9%
Уровень безработицы в России в мае 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,9%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:26
2022-06-29T19:26
2022-06-29T19:26
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России в мае 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,9%, следует из доклада Росстата.До этого исторический минимум по безработице составлял в России 4%, на таком уровне она фиксировалась в апреле."В мае 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу мая 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,9 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан (851 тысяча человек против 847 тысяч человек в апреле), из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в мае 2022 года составила 74,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20220620/bezrabotitsa-1796759692.html
https://ria.ru/20220616/bezrabotitsa-1795632495.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Безработица в России в мае снизилась до исторического минимума в 3,9%
Росстат: безработица в России в мае снизилась до исторического минимума в 3,9%