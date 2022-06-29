https://ria.ru/20220629/bayraktar-1798980964.html

Турки возмутились решением подарить Украине "Байрактары"

Турки возмутились решением подарить Украине "Байрактары" - РИА Новости, 29.06.2022

Турки возмутились решением подарить Украине "Байрактары"

Решение турецкой компании "Байкар" безвозмездно передать Украине три ударных беспилотника “Байрактар ТБ2”, на покупку которых жители Украины собирали... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:44

2022-06-29T13:44

2022-06-29T14:45

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Решение турецкой компании "Байкар" безвозмездно передать Украине три ударных беспилотника “Байрактар ТБ2”, на покупку которых жители Украины собирали пожертвования, вызвало негодование читателей Haber7."Я думаю, что становиться стороной в этом конфликте — ошибка. Пусть покупают за деньги. С Россией у нас во многом взаимные интересы", — отметил Туран."Мне кажется, это неправильно. Мы настраиваем Россию против себя. Украина нам не пожертвовала бы", — согласился Гость."Завтра Россия отправит суда с пшеницей и маслом в Китай", — намекнул на возможное ухудшение отношений с Россией Эрсель."На мой взгляд, Украине нужно помогать, однако для выживания нашей страны необходимо придерживаться политики баланса..." — написал Справедливость.Полную версию материала читайте на ИноСми >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/bayraktar-1798839064.html

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в мире, украина, турция, бпла