Рейтинг@Mail.ru
Турки возмутились решением подарить Украине "Байрактары" - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/bayraktar-1798980964.html
Турки возмутились решением подарить Украине "Байрактары"
Турки возмутились решением подарить Украине "Байрактары" - РИА Новости, 29.06.2022
Турки возмутились решением подарить Украине "Байрактары"
Решение турецкой компании "Байкар" безвозмездно передать Украине три ударных беспилотника “Байрактар ТБ2”, на покупку которых жители Украины собирали... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:44
2022-06-29T14:45
в мире
украина
турция
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756485731_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_374a6affb59f4609601959e00e015f01.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Решение турецкой компании "Байкар" безвозмездно передать Украине три ударных беспилотника “Байрактар ТБ2”, на покупку которых жители Украины собирали пожертвования, вызвало негодование читателей Haber7."Я думаю, что становиться стороной в этом конфликте — ошибка. Пусть покупают за деньги. С Россией у нас во многом взаимные интересы", — отметил Туран."Мне кажется, это неправильно. Мы настраиваем Россию против себя. Украина нам не пожертвовала бы", — согласился Гость."Завтра Россия отправит суда с пшеницей и маслом в Китай", — намекнул на возможное ухудшение отношений с Россией Эрсель."На мой взгляд, Украине нужно помогать, однако для выживания нашей страны необходимо придерживаться политики баланса..." — написал Справедливость.Полную версию материала читайте на ИноСми &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220628/bayraktar-1798839064.html
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756485731_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_1fd12ea1ef1d5e8cc4f34f5c82ef9b19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, бпла
13:44 29.06.2022 (обновлено: 14:45 29.06.2022)
 
Турки возмутились решением подарить Украине "Байрактары"

Читатели турецкого Haber7 возмутились инициативой подарить Украине три БПЛА "Байрактар"

© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Решение турецкой компании "Байкар" безвозмездно передать Украине три ударных беспилотника “Байрактар ТБ2”, на покупку которых жители Украины собирали пожертвования, вызвало негодование читателей Haber7.

"Интересно, Украина сделала бы для нас то же самое?" — задается вопросом Шакир.

"Я думаю, что становиться стороной в этом конфликте — ошибка. Пусть покупают за деньги. С Россией у нас во многом взаимные интересы", — отметил Туран.
"Мне кажется, это неправильно. Мы настраиваем Россию против себя. Украина нам не пожертвовала бы", — согласился Гость.
"Завтра Россия отправит суда с пшеницей и маслом в Китай", — намекнул на возможное ухудшение отношений с Россией Эрсель.
"На мой взгляд, Украине нужно помогать, однако для выживания нашей страны необходимо придерживаться политики баланса..." — написал Справедливость.
Полную версию материала читайте на ИноСми >>>
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 18:43Сказано в эфире
Военный эксперт: боевые качества "Байрактаров" – раздутый пиар-миф
 
В миреУкраинаТурцияБПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала