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Автобусы из Крыма в Херсон и Мелитополь будут под вооруженной защитой - РИА Новости, 29.06.2022
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Автобусы из Крыма в Херсон и Мелитополь будут под вооруженной защитой
Автобусы из Крыма в Херсон и Мелитополь будут под вооруженной защитой - РИА Новости, 29.06.2022
Автобусы из Крыма в Херсон и Мелитополь будут под вооруженной защитой
Безопасность автобусного сообщения между Крымом и Херсоном, Бердянском и Мелитополем обеспечит вооруженное сопровождение каждого рейса за пределами полуострова, РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:45
2022-06-29T19:45
в мире
херсон
мелитополь
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Безопасность автобусного сообщения между Крымом и Херсоном, Бердянском и Мелитополем обеспечит вооруженное сопровождение каждого рейса за пределами полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее Аксенов обнародовал расписание движения автобусов между Симферополем с Бердянском, Мелитополем и Херсоном, которое начинается с 1 июля, а также стоимость проезда. Автобусы, как написал глава Крыма в своем Telegram-канале, начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно.Он отметил, что пассажиры будут пересаживаться из автобусов, которые прибыли на границу Крыма из Херсонской или Запорожской области на местные автобусы, пройдя соответствующий контроль. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь - Херсон и Симферополь - Мелитополь составит 1300 рублей, Симферополь - Бердянск - 1800 рублей, сообщил ранее глава республики.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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в мире, херсон, мелитополь, симферополь
19:45 29.06.2022
 
Автобусы из Крыма в Херсон и Мелитополь будут под вооруженной защитой

Аксенов: автобусы из Крыма в Херсон, Бердянск и Мелитополь будут под вооруженной защитой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Безопасность автобусного сообщения между Крымом и Херсоном, Бердянском и Мелитополем обеспечит вооруженное сопровождение каждого рейса за пределами полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов обнародовал расписание движения автобусов между Симферополем с Бердянском, Мелитополем и Херсоном, которое начинается с 1 июля, а также стоимость проезда. Автобусы, как написал глава Крыма в своем Telegram-канале, начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно.
"В каждом автобусе будет вооруженный человек проезжать по территории Херсонской, Запорожской областей. По территории Крыма уже сопровождение не требуется… Это все связано только с вопросами безопасности", - сказал Аксенов в эфире "Спутник в Крыму".
Он отметил, что пассажиры будут пересаживаться из автобусов, которые прибыли на границу Крыма из Херсонской или Запорожской области на местные автобусы, пройдя соответствующий контроль. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь - Херсон и Симферополь - Мелитополь составит 1300 рублей, Симферополь - Бердянск - 1800 рублей, сообщил ранее глава республики.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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