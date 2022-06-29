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Автобусы из Крыма в Херсон и Мелитополь будут под вооруженной защитой

Автобусы из Крыма в Херсон и Мелитополь будут под вооруженной защитой - РИА Новости, 29.06.2022

Автобусы из Крыма в Херсон и Мелитополь будут под вооруженной защитой

Безопасность автобусного сообщения между Крымом и Херсоном, Бердянском и Мелитополем обеспечит вооруженное сопровождение каждого рейса за пределами полуострова, РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:45

2022-06-29T19:45

2022-06-29T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Безопасность автобусного сообщения между Крымом и Херсоном, Бердянском и Мелитополем обеспечит вооруженное сопровождение каждого рейса за пределами полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее Аксенов обнародовал расписание движения автобусов между Симферополем с Бердянском, Мелитополем и Херсоном, которое начинается с 1 июля, а также стоимость проезда. Автобусы, как написал глава Крыма в своем Telegram-канале, начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно.Он отметил, что пассажиры будут пересаживаться из автобусов, которые прибыли на границу Крыма из Херсонской или Запорожской области на местные автобусы, пройдя соответствующий контроль. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь - Херсон и Симферополь - Мелитополь составит 1300 рублей, Симферополь - Бердянск - 1800 рублей, сообщил ранее глава республики.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220623/porty-1797452416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, херсон, мелитополь, симферополь