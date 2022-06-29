11:38 29.06.2022 (обновлено: 14:14 29.06.2022)
Российская авиация уничтожила на Украине французские самоходки "Цезарь"
Российская авиация уничтожила на Украине подразделение французских самоходок "Цезарь"
Российский многоцелевой истребитель Су-35. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская авиация уничтожила на Украине в районе острова Кубанский подразделение самоходных артиллерийских установок "Цезарь" французского производства, сообщило в среду Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок "Цезарь" французского производства на острове Кубанский, а также живая сила и военная техника в 216 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.