https://ria.ru/20220629/aviakompanii-1798918420.html

Авиакомпаниям России выплатили средства на возврат билетов

Авиакомпаниям России выплатили средства на возврат билетов - РИА Новости, 29.06.2022

Авиакомпаниям России выплатили средства на возврат билетов

Первый этап выплат субсидий российским авиакомпаниям за вынужденный возврат билетов на отмененные рейсы завершен, сообщает пресс-служба Минтранса РФ. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:19

2022-06-29T15:19

2022-06-29T15:19

туризм

туризм

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

евросоюз

сша

канада

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Первый этап выплат субсидий российским авиакомпаниям за вынужденный возврат билетов на отмененные рейсы завершен, сообщает пресс-служба Минтранса РФ."К настоящему времени завершен первый этап выплат субсидий за вынужденный возврат авиакомпаниями денежных средств за отмененные рейсы, связанные с внешним санкционным давлением, а также временным ограничением работы аэропортов на юге и в центральной части России", — говорится в сообщении. В апреле из резервного фонда правительства РФ на эти цели было выделено 19,5 миллиарда рублей. Договоры о субсидировании уже заключены с 20 авиакомпаниями на сумму 16,9 миллиарда рублей.Минтранс сообщает, что планируется заключение дополнительных соглашений в августе и в октябре."Благодаря принятым мерам права пассажиров на вынужденный возврат денег будут реализованы в полном объеме. Граждане смогут полностью вернуть денежные средства за отмененные рейсы, как внутрироссийские, так и международные. В свою очередь перевозчики сохранят собственные оборотные средства, которые они смогут направить на текущую операционную деятельность", — отмечает ведомство.Возврат денежных средств компенсируется за полеты с 24 февраля по 1 июля на внутрироссийских направлениях и с 24 февраля по 31 октября – на международных. Итогом реализации программы, как ожидается, станет возврат авиакомпаниями денежных средств пассажирам не менее чем за миллион билетов.Авиакомпании РФ отменяли рейсы по ряду причин, касающихся как западных санкций, так и ограничений российских авиавластей. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Также Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, сша, канада, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, авиакомпании, авиабилеты