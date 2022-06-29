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Газпром увеличит объемы поставок газа в Калининградскую область - РИА Новости, 29.06.2022
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Газпром увеличит объемы поставок газа в Калининградскую область
Газпром увеличит объемы поставок газа в Калининградскую область - РИА Новости, 29.06.2022
Газпром увеличит объемы поставок газа в Калининградскую область
Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению газом Калининградской области, Газпром увеличит объемы поставок, сообщил губернатор Калининградской... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T22:49
2022-06-29T22:52
экономика
владимир путин
калининградская область
литва
россия
газпром
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КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению газом Калининградской области, Газпром увеличит объемы поставок, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Ранее калининградский губернатор на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поднять "потолок" поставок газа в регион, которые идут транзитом через Литву, с 2,5 миллиарда до 3,1 миллиарда "кубов" в год.По словам губернатора, в мае в регионе была прекращена выдача технических условий на газ, поэтому программа догазификации сейчас находится "на паузе". Алиханов сообщал, что этот вопрос уже обсуждался с "Газпромом", были найдены временные решения. Алиханов отметил, что газопровод в Калининградскую область идет через территорию Литвы, технические возможности по договору с литовской стороной позволяют "качать 10,5 миллиона кубометров в день", или "порядка 3,7 миллиарда "кубов" в год"."Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению региона газом, в ближайшие дни официально должны быть все документы оформлены, по ранее согласованному с Газпромом, с нашими коллегами из Газпрома, списком приоритетных проектов в ЖКХ, в промышленности, в жилищном строительстве, нам должны дополнительно увеличить объемы поставок газа в регион", - сообщил Алиханов в своём Telegram-канале.
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экономика, владимир путин, калининградская область, литва, россия, газпром
22:49 29.06.2022 (обновлено: 22:52 29.06.2022)
 
Газпром увеличит объемы поставок газа в Калининградскую область

Губернатор Алиханов: Газпром увеличит объемы поставок газа в Калининградскую область

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению газом Калининградской области, Газпром увеличит объемы поставок, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Ранее калининградский губернатор на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поднять "потолок" поставок газа в регион, которые идут транзитом через Литву, с 2,5 миллиарда до 3,1 миллиарда "кубов" в год.
По словам губернатора, в мае в регионе была прекращена выдача технических условий на газ, поэтому программа догазификации сейчас находится "на паузе". Алиханов сообщал, что этот вопрос уже обсуждался с "Газпромом", были найдены временные решения. Алиханов отметил, что газопровод в Калининградскую область идет через территорию Литвы, технические возможности по договору с литовской стороной позволяют "качать 10,5 миллиона кубометров в день", или "порядка 3,7 миллиарда "кубов" в год".
"Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению региона газом, в ближайшие дни официально должны быть все документы оформлены, по ранее согласованному с Газпромом, с нашими коллегами из Газпрома, списком приоритетных проектов в ЖКХ, в промышленности, в жилищном строительстве, нам должны дополнительно увеличить объемы поставок газа в регион", - сообщил Алиханов в своём Telegram-канале.
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ЭкономикаВладимир ПутинКалининградская областьЛитваРоссияГазпром
 
 
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