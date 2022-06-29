https://ria.ru/20220629/alikhanov-1799131134.html

Газпром увеличит объемы поставок газа в Калининградскую область

Газпром увеличит объемы поставок газа в Калининградскую область - РИА Новости, 29.06.2022

Газпром увеличит объемы поставок газа в Калининградскую область

Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению газом Калининградской области, Газпром увеличит объемы поставок, сообщил губернатор Калининградской... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:49

2022-06-29T22:49

2022-06-29T22:52

экономика

владимир путин

калининградская область

литва

россия

газпром

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КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению газом Калининградской области, Газпром увеличит объемы поставок, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Ранее калининградский губернатор на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поднять "потолок" поставок газа в регион, которые идут транзитом через Литву, с 2,5 миллиарда до 3,1 миллиарда "кубов" в год.По словам губернатора, в мае в регионе была прекращена выдача технических условий на газ, поэтому программа догазификации сейчас находится "на паузе". Алиханов сообщал, что этот вопрос уже обсуждался с "Газпромом", были найдены временные решения. Алиханов отметил, что газопровод в Калининградскую область идет через территорию Литвы, технические возможности по договору с литовской стороной позволяют "качать 10,5 миллиона кубометров в день", или "порядка 3,7 миллиарда "кубов" в год"."Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению региона газом, в ближайшие дни официально должны быть все документы оформлены, по ранее согласованному с Газпромом, с нашими коллегами из Газпрома, списком приоритетных проектов в ЖКХ, в промышленности, в жилищном строительстве, нам должны дополнительно увеличить объемы поставок газа в регион", - сообщил Алиханов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220629/kaliningrad-1799129609.html

калининградская область

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, калининградская область, литва, россия, газпром