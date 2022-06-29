22:49 29.06.2022 (обновлено: 22:52 29.06.2022)
Газпром увеличит объемы поставок газа в Калининградскую область
Губернатор Алиханов: Газпром увеличит объемы поставок газа в Калининградскую область
Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению газом Калининградской области, Газпром увеличит объемы поставок, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Ранее калининградский губернатор на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поднять "потолок" поставок газа в регион, которые идут транзитом через Литву, с 2,5 миллиарда до 3,1 миллиарда "кубов" в год.
По словам губернатора, в мае в регионе была прекращена выдача технических условий на газ, поэтому программа догазификации сейчас находится "на паузе". Алиханов сообщал, что этот вопрос уже обсуждался с "Газпромом", были найдены временные решения. Алиханов отметил, что газопровод в Калининградскую область идет через территорию Литвы, технические возможности по договору с литовской стороной позволяют "качать 10,5 миллиона кубометров в день", или "порядка 3,7 миллиарда "кубов" в год".
"Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению региона газом, в ближайшие дни официально должны быть все документы оформлены, по ранее согласованному с Газпромом, с нашими коллегами из Газпрома, списком приоритетных проектов в ЖКХ, в промышленности, в жилищном строительстве, нам должны дополнительно увеличить объемы поставок газа в регион", - сообщил Алиханов в своём Telegram-канале.