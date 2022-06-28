https://ria.ru/20220628/zdravnitsa-1798668616.html

В Липецкой области планируют возродить детскую здравницу "Прометей"

В Липецкой области планируют возродить детскую здравницу "Прометей" - РИА Новости, 28.06.2022

В Липецкой области планируют возродить детскую здравницу "Прометей"

Власти Липецкой области планируют возродить крупнейший в регионе детский оздоровительный лагерь "Прометей", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:48

2022-06-28T12:48

2022-06-28T12:48

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют возродить крупнейший в регионе детский оздоровительный лагерь "Прометей", сообщил губернатор Игорь Артамонов."Прометей" - это двенадцать трехэтажных жилых корпусов, два клуба-столовых с кинозалом и танцзалом, дом детского творчества, библиотека, кабинет профориентации, летняя эстрада, костровая, стадион, пляж, открытый плавательный бассейн, спортивные и игровые площадки.Выступая на заседании Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей во вторник, Артамонов отметил, что в Советском Союзе круглогодичный саноторно-курортный лагерь "Прометей" входил в тройку лучших мест в стране для оздоровления детей. Его посетило более полумиллиона ребят из разных регионов.Благодаря "Прометею" Липецкая область долгие годы являлась лидером пионерского и молодёжного движений в СССР и в постсоветской России. Но уже третий год подряд один из крупнейших детских досуговых центров страны не работает.По его мнению, в каждом регионе у будущего движения должны появиться свои круглогодичные детские лагеря, которые предоставят всем ребятам возможности для обмена опытом, развития и активного полезного досуга.

https://ria.ru/20220623/remont-1797502462.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, игорь артамонов