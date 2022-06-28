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В Липецкой области планируют возродить детскую здравницу "Прометей"
В Липецкой области планируют возродить детскую здравницу "Прометей" - РИА Новости, 28.06.2022
В Липецкой области планируют возродить детскую здравницу "Прометей"
Власти Липецкой области планируют возродить крупнейший в регионе детский оздоровительный лагерь "Прометей", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:48
2022-06-28T12:48
2022-06-28T12:48
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют возродить крупнейший в регионе детский оздоровительный лагерь "Прометей", сообщил губернатор Игорь Артамонов."Прометей" - это двенадцать трехэтажных жилых корпусов, два клуба-столовых с кинозалом и танцзалом, дом детского творчества, библиотека, кабинет профориентации, летняя эстрада, костровая, стадион, пляж, открытый плавательный бассейн, спортивные и игровые площадки.Выступая на заседании Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей во вторник, Артамонов отметил, что в Советском Союзе круглогодичный саноторно-курортный лагерь "Прометей" входил в тройку лучших мест в стране для оздоровления детей. Его посетило более полумиллиона ребят из разных регионов.Благодаря "Прометею" Липецкая область долгие годы являлась лидером пионерского и молодёжного движений в СССР и в постсоветской России. Но уже третий год подряд один из крупнейших детских досуговых центров страны не работает.По его мнению, в каждом регионе у будущего движения должны появиться свои круглогодичные детские лагеря, которые предоставят всем ребятам возможности для обмена опытом, развития и активного полезного досуга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют возродить крупнейший в регионе детский оздоровительный лагерь "Прометей", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Прометей" - это двенадцать трехэтажных жилых корпусов, два клуба-столовых с кинозалом и танцзалом, дом детского творчества, библиотека, кабинет профориентации, летняя эстрада, костровая, стадион, пляж, открытый плавательный бассейн, спортивные и игровые площадки.
Выступая на заседании Совета при Президенте РФ
по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей во вторник, Артамонов отметил, что в Советском Союзе круглогодичный саноторно-курортный лагерь "Прометей" входил в тройку лучших мест в стране для оздоровления детей. Его посетило более полумиллиона ребят из разных регионов.
Благодаря "Прометею" Липецкая область долгие годы являлась лидером пионерского и молодёжного движений в СССР и в постсоветской России. Но уже третий год подряд один из крупнейших детских досуговых центров страны не работает.
"Сейчас его работа, к сожалению, остановлена, но мы хотели бы его возродить. Сегодня обсуждается законопроект о создании российского движения детей и молодежи, и, безусловно, ему нужна инфраструктура", - сказал Артамонов.
По его мнению, в каждом регионе у будущего движения должны появиться свои круглогодичные детские лагеря, которые предоставят всем ребятам возможности для обмена опытом, развития и активного полезного досуга.