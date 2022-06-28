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Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией - РИА Новости, 28.06.2022
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Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией
Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией - РИА Новости, 28.06.2022
Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:32
2022-06-28T17:32
нато
в мире
йенс столтенберг
китай
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией."Я всегда верил в свободную торговлю, которая приносит пользу нашей экономике, но мы должны осознавать, что слишком сильная зависимость (от РФ и Китая - ред.) по конкретным товарам может создавать уязвимость для открытых обществ. Нам нужно сохранять осторожность, последний пример – это слишком большая зависимость от России в вопросе газа", - сказал он в Мадриде на форуме NATO Public Forum.При этом Столтенберг признал, что Запад "должен торговать с Китаем". "Мы конечно должны торговать с Китаем, который вскоре станет крупнейшей экономикой в мире. Но мы должны опасаться рисков попадания в зависимость, к примеру, по редкоземельным минералам, которые являются ключевыми в ряде технологии. Мы также сталкиваемся с рисками, когда Китай будет контролировать критическую инфраструктуру... Мы не должны, под предлогом свободной торговли, делать нашу инфраструктур уязвимой для Китая, в частности в вопросах сетей 5G", - указал генсек.Он также призвал осмотрительно относиться к передаче разрабатываемых на Западе высоких технологий "авторитарным странам".
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нато, в мире, йенс столтенберг, китай, россия
17:32 28.06.2022
 
Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией

Столтенберг: зависимость от России и Китая может создать уязвимость для открытых обществ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией.
"Я всегда верил в свободную торговлю, которая приносит пользу нашей экономике, но мы должны осознавать, что слишком сильная зависимость (от РФ и Китая - ред.) по конкретным товарам может создавать уязвимость для открытых обществ. Нам нужно сохранять осторожность, последний пример – это слишком большая зависимость от России в вопросе газа", - сказал он в Мадриде на форуме NATO Public Forum.
При этом Столтенберг признал, что Запад "должен торговать с Китаем". "Мы конечно должны торговать с Китаем, который вскоре станет крупнейшей экономикой в мире. Но мы должны опасаться рисков попадания в зависимость, к примеру, по редкоземельным минералам, которые являются ключевыми в ряде технологии. Мы также сталкиваемся с рисками, когда Китай будет контролировать критическую инфраструктуру... Мы не должны, под предлогом свободной торговли, делать нашу инфраструктур уязвимой для Китая, в частности в вопросах сетей 5G", - указал генсек.
Он также призвал осмотрительно относиться к передаче разрабатываемых на Западе высоких технологий "авторитарным странам".
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