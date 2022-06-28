https://ria.ru/20220628/zavisimost-1798811179.html
Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией
Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией - РИА Новости, 28.06.2022
Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:32
2022-06-28T17:32
2022-06-28T17:32
нато
в мире
йенс столтенберг
китай
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией."Я всегда верил в свободную торговлю, которая приносит пользу нашей экономике, но мы должны осознавать, что слишком сильная зависимость (от РФ и Китая - ред.) по конкретным товарам может создавать уязвимость для открытых обществ. Нам нужно сохранять осторожность, последний пример – это слишком большая зависимость от России в вопросе газа", - сказал он в Мадриде на форуме NATO Public Forum.При этом Столтенберг признал, что Запад "должен торговать с Китаем". "Мы конечно должны торговать с Китаем, который вскоре станет крупнейшей экономикой в мире. Но мы должны опасаться рисков попадания в зависимость, к примеру, по редкоземельным минералам, которые являются ключевыми в ряде технологии. Мы также сталкиваемся с рисками, когда Китай будет контролировать критическую инфраструктуру... Мы не должны, под предлогом свободной торговли, делать нашу инфраструктур уязвимой для Китая, в частности в вопросах сетей 5G", - указал генсек.Он также призвал осмотрительно относиться к передаче разрабатываемых на Западе высоких технологий "авторитарным странам".
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, йенс столтенберг, китай, россия
Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией
Столтенберг: зависимость от России и Китая может создать уязвимость для открытых обществ
БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Запад от зависимости в торговле с Китаем и Россией.
"Я всегда верил в свободную торговлю, которая приносит пользу нашей экономике, но мы должны осознавать, что слишком сильная зависимость (от РФ
и Китая
- ред.) по конкретным товарам может создавать уязвимость для открытых обществ. Нам нужно сохранять осторожность, последний пример – это слишком большая зависимость от России в вопросе газа", - сказал он в Мадриде
на форуме NATO
Public Forum.
При этом Столтенберг признал, что Запад "должен торговать с Китаем". "Мы конечно должны торговать с Китаем, который вскоре станет крупнейшей экономикой в мире. Но мы должны опасаться рисков попадания в зависимость, к примеру, по редкоземельным минералам, которые являются ключевыми в ряде технологии. Мы также сталкиваемся с рисками, когда Китай будет контролировать критическую инфраструктуру... Мы не должны, под предлогом свободной торговли, делать нашу инфраструктур уязвимой для Китая, в частности в вопросах сетей 5G", - указал генсек.
Он также призвал осмотрительно относиться к передаче разрабатываемых на Западе высоких технологий "авторитарным странам".