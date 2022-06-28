17:51 28.06.2022 (обновлено: 19:50 28.06.2022)
На Западе пожаловались на "незапланированный подарок" для Путина
Spectator: позиция Турции о членстве Швеции и Финляндии вредит блоку и помогает России
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Жесткая линия лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно членства Швеции и Финляндии рушит планы по расширению НАТО, но одновременно играет на руку президенту Владимиру Путину, пишет колумнист британского журнала The Spectator Гэбриэл Кэвин.
"Принято, что все действующие члены должны поддерживать новые заявки на вступление, так что для двух нейтральных ранее стран решение Турции стало настоящим препятствием, а для Владимира Путина, как отмечают аналитики, — подарком", — говорится в статье.
"Турция легко стала занозой в боку для планов блока по расширению на северном фланге, но западные лидеры явно готовы пойти на уступки, чтобы получить то, что они хотят", — отметил обозреватель.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.