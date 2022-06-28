Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/zamministry-1798744791.html
Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров
Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров - РИА Новости, 28.06.2022
Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров - по ее словам, у некоторых из них нет профильного... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:49
2022-06-28T16:59
валентина матвиенко
михаил мишустин
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров - по ее словам, у некоторых из них нет профильного образования и опыта."Наши контакты с заместителями министров - а это достаточно высокие государственные должности - показывают, что не все из них имеют профильное образование, не имеют достаточного опыта работы, в том числе управленческой, в сфере своей компетенции. Вместо самостоятельного принятия решений, быстрого реагирования на те или иные вызовы, они не проявляют инициативу, ждут указаний сверху. Может быть, надо усилить требования к такой категории госслужащих", - сказала она на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20220610/kolesnikov-1794700817.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, михаил мишустин, политика, россия
15:49 28.06.2022 (обновлено: 16:59 28.06.2022)
 
Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров

Матвиенко: у некоторых замминистров нет ни профильного образования, ни опыта

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров - по ее словам, у некоторых из них нет профильного образования и опыта.
"Наши контакты с заместителями министров - а это достаточно высокие государственные должности - показывают, что не все из них имеют профильное образование, не имеют достаточного опыта работы, в том числе управленческой, в сфере своей компетенции. Вместо самостоятельного принятия решений, быстрого реагирования на те или иные вызовы, они не проявляют инициативу, ждут указаний сверху. Может быть, надо усилить требования к такой категории госслужащих", - сказала она на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 22:58
Мишустин назначил нового замминистра экономического развития
 
Валентина МатвиенкоМихаил МишустинПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала