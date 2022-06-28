https://ria.ru/20220628/zamministry-1798744791.html
Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров
Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров - РИА Новости, 28.06.2022
Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров - по ее словам, у некоторых из них нет профильного... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:49
2022-06-28T15:49
2022-06-28T16:59
валентина матвиенко
михаил мишустин
политика
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров - по ее словам, у некоторых из них нет профильного образования и опыта."Наши контакты с заместителями министров - а это достаточно высокие государственные должности - показывают, что не все из них имеют профильное образование, не имеют достаточного опыта работы, в том числе управленческой, в сфере своей компетенции. Вместо самостоятельного принятия решений, быстрого реагирования на те или иные вызовы, они не проявляют инициативу, ждут указаний сверху. Может быть, надо усилить требования к такой категории госслужащих", - сказала она на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20220610/kolesnikov-1794700817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, михаил мишустин, политика, россия
15:49 28.06.2022 (обновлено: 16:59 28.06.2022)
Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров
Матвиенко: у некоторых замминистров нет ни профильного образования, ни опыта