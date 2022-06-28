https://ria.ru/20220628/zamministry-1798744791.html

Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров

Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров - РИА Новости, 28.06.2022

Матвиенко предложила ужесточить требования к заместителям министров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров - по ее словам, у некоторых из них нет профильного... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:49

2022-06-28T15:49

2022-06-28T16:59

валентина матвиенко

михаил мишустин

политика

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров - по ее словам, у некоторых из них нет профильного образования и опыта."Наши контакты с заместителями министров - а это достаточно высокие государственные должности - показывают, что не все из них имеют профильное образование, не имеют достаточного опыта работы, в том числе управленческой, в сфере своей компетенции. Вместо самостоятельного принятия решений, быстрого реагирования на те или иные вызовы, они не проявляют инициативу, ждут указаний сверху. Может быть, надо усилить требования к такой категории госслужащих", - сказала она на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20220610/kolesnikov-1794700817.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, михаил мишустин, политика, россия