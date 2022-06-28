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В Тамбовской области разработают закон о патриотическом воспитании молодежи - РИА Новости, 28.06.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220628/zakon-1798859695.html
В Тамбовской области разработают закон о патриотическом воспитании молодежи
В Тамбовской области разработают закон о патриотическом воспитании молодежи - РИА Новости, 28.06.2022
В Тамбовской области разработают закон о патриотическом воспитании молодежи
Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров поддержал инициативу ветеранов по разработке регионального закона о патриотическом воспитании. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:26
2022-06-28T20:26
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
общество
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ТАМБОВ, 28 июн – РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров поддержал инициативу ветеранов по разработке регионального закона о патриотическом воспитании.По сообщению пресс-службы областного правительства, в селе Осино-Гай Гавриловского района прошел Форум ветеранов Тамбовской области, участники которого выразили озабоченность попытками реабилитации идеологии нацизма, действиями по осквернению памяти жертв Второй мировой войны на Украине и в Европе, где сносят монументы советским воинам-освободителям. Важным шагом в этом направлении должен стать региональный закон о патриотическом воспитании. Предполагается, что закон будет состоять из нескольких разделов, посвящённых добровольно-волонтёрскому движению, воспитанию многонационального самосознания, гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию. Важнейшая роль в патриотическом воспитании будет отведена ветеранским организациям.Максим Егоров отметил, что тема патриотического воспитания уже обсуждалась в конце прошлого года на встрече с представителями одной из крупнейших общественных организаций региона, которая объединяет более 80 тысяч ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Глава региона подчеркнул, что необходимо совершенствовать формы работы с молодежью, и уже поступают предложения и инициативы в этой сфере, которые непременно будут учтены для выстраивания эффективной модели патриотического воспитания."Тема патриотического воспитания молодежи сейчас приобретает особую актуальность. Уверен, что с самого юного возраста необходимо прививать детям правильные нравственные и моральные ориентиры, любовь к Родине, уважение к своей истории и традициям. В прошедшие выходные, в рамках Дня молодежи, я много общался с молодыми людьми. Они все разные, у них разные увлечения и цели, но нам с вами повезло: молодежь сейчас – это думающие интересующиеся люди, имеющие свое мнение, взгляды, стремления. Прежде всего, их объединяет желание связать свою жизнь с Россией. Наша с вами задача – поддержать эти чувства и стремления", - заявил Егоров.
https://ria.ru/20220610/shkoly-1794574627.html
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тамбовская область, максим егоров, общество
20:26 28.06.2022
 

В Тамбовской области разработают закон о патриотическом воспитании молодежи

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкМолодые люди в День народного единства
Молодые люди в День народного единства - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Молодые люди в День народного единства . Архивное фото
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ТАМБОВ, 28 июн – РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров поддержал инициативу ветеранов по разработке регионального закона о патриотическом воспитании.
По сообщению пресс-службы областного правительства, в селе Осино-Гай Гавриловского района прошел Форум ветеранов Тамбовской области, участники которого выразили озабоченность попытками реабилитации идеологии нацизма, действиями по осквернению памяти жертв Второй мировой войны на Украине и в Европе, где сносят монументы советским воинам-освободителям. Важным шагом в этом направлении должен стать региональный закон о патриотическом воспитании. Предполагается, что закон будет состоять из нескольких разделов, посвящённых добровольно-волонтёрскому движению, воспитанию многонационального самосознания, гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию. Важнейшая роль в патриотическом воспитании будет отведена ветеранским организациям.
Максим Егоров отметил, что тема патриотического воспитания уже обсуждалась в конце прошлого года на встрече с представителями одной из крупнейших общественных организаций региона, которая объединяет более 80 тысяч ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Глава региона подчеркнул, что необходимо совершенствовать формы работы с молодежью, и уже поступают предложения и инициативы в этой сфере, которые непременно будут учтены для выстраивания эффективной модели патриотического воспитания.
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"Тема патриотического воспитания молодежи сейчас приобретает особую актуальность. Уверен, что с самого юного возраста необходимо прививать детям правильные нравственные и моральные ориентиры, любовь к Родине, уважение к своей истории и традициям. В прошедшие выходные, в рамках Дня молодежи, я много общался с молодыми людьми. Они все разные, у них разные увлечения и цели, но нам с вами повезло: молодежь сейчас – это думающие интересующиеся люди, имеющие свое мнение, взгляды, стремления. Прежде всего, их объединяет желание связать свою жизнь с Россией. Наша с вами задача – поддержать эти чувства и стремления", - заявил Егоров.
 
Тамбовская областьТамбовская областьМаксим ЕгоровОбщество
 
 
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