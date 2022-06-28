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В Тамбовской области разработают закон о патриотическом воспитании молодежи

В Тамбовской области разработают закон о патриотическом воспитании молодежи - РИА Новости, 28.06.2022

В Тамбовской области разработают закон о патриотическом воспитании молодежи

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров поддержал инициативу ветеранов по разработке регионального закона о патриотическом воспитании. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:26

2022-06-28T20:26

2022-06-28T20:26

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

общество

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ТАМБОВ, 28 июн – РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров поддержал инициативу ветеранов по разработке регионального закона о патриотическом воспитании.По сообщению пресс-службы областного правительства, в селе Осино-Гай Гавриловского района прошел Форум ветеранов Тамбовской области, участники которого выразили озабоченность попытками реабилитации идеологии нацизма, действиями по осквернению памяти жертв Второй мировой войны на Украине и в Европе, где сносят монументы советским воинам-освободителям. Важным шагом в этом направлении должен стать региональный закон о патриотическом воспитании. Предполагается, что закон будет состоять из нескольких разделов, посвящённых добровольно-волонтёрскому движению, воспитанию многонационального самосознания, гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию. Важнейшая роль в патриотическом воспитании будет отведена ветеранским организациям.Максим Егоров отметил, что тема патриотического воспитания уже обсуждалась в конце прошлого года на встрече с представителями одной из крупнейших общественных организаций региона, которая объединяет более 80 тысяч ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Глава региона подчеркнул, что необходимо совершенствовать формы работы с молодежью, и уже поступают предложения и инициативы в этой сфере, которые непременно будут учтены для выстраивания эффективной модели патриотического воспитания."Тема патриотического воспитания молодежи сейчас приобретает особую актуальность. Уверен, что с самого юного возраста необходимо прививать детям правильные нравственные и моральные ориентиры, любовь к Родине, уважение к своей истории и традициям. В прошедшие выходные, в рамках Дня молодежи, я много общался с молодыми людьми. Они все разные, у них разные увлечения и цели, но нам с вами повезло: молодежь сейчас – это думающие интересующиеся люди, имеющие свое мнение, взгляды, стремления. Прежде всего, их объединяет желание связать свою жизнь с Россией. Наша с вами задача – поддержать эти чувства и стремления", - заявил Егоров.

https://ria.ru/20220610/shkoly-1794574627.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, общество