В Тамбовской области разработают закон о патриотическом воспитании молодежи
Молодые люди в День народного единства . Архивное фото
ТАМБОВ, 28 июн – РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров поддержал инициативу ветеранов по разработке регионального закона о патриотическом воспитании.
По сообщению пресс-службы областного правительства, в селе Осино-Гай Гавриловского района прошел Форум ветеранов Тамбовской области, участники которого выразили озабоченность попытками реабилитации идеологии нацизма, действиями по осквернению памяти жертв Второй мировой войны на Украине и в Европе, где сносят монументы советским воинам-освободителям. Важным шагом в этом направлении должен стать региональный закон о патриотическом воспитании. Предполагается, что закон будет состоять из нескольких разделов, посвящённых добровольно-волонтёрскому движению, воспитанию многонационального самосознания, гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию. Важнейшая роль в патриотическом воспитании будет отведена ветеранским организациям.
Максим Егоров отметил, что тема патриотического воспитания уже обсуждалась в конце прошлого года на встрече с представителями одной из крупнейших общественных организаций региона, которая объединяет более 80 тысяч ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Глава региона подчеркнул, что необходимо совершенствовать формы работы с молодежью, и уже поступают предложения и инициативы в этой сфере, которые непременно будут учтены для выстраивания эффективной модели патриотического воспитания.
"Тема патриотического воспитания молодежи сейчас приобретает особую актуальность. Уверен, что с самого юного возраста необходимо прививать детям правильные нравственные и моральные ориентиры, любовь к Родине, уважение к своей истории и традициям. В прошедшие выходные, в рамках Дня молодежи, я много общался с молодыми людьми. Они все разные, у них разные увлечения и цели, но нам с вами повезло: молодежь сейчас – это думающие интересующиеся люди, имеющие свое мнение, взгляды, стремления. Прежде всего, их объединяет желание связать свою жизнь с Россией. Наша с вами задача – поддержать эти чувства и стремления", - заявил Егоров.