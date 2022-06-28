https://ria.ru/20220628/zakon-1798842548.html

Путин снизил взносы на пенсионное страхование для инвесторов на Курилах

Путин снизил взносы на пенсионное страхование для инвесторов на Курилах - РИА Новости, 28.06.2022

Путин снизил взносы на пенсионное страхование для инвесторов на Курилах

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников для новых инвесторов на... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:00

2022-06-28T19:00

2022-06-28T19:04

экономика

владимир путин

михаил мишустин

россия

курильские острова

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников для новых инвесторов на Курильских островах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Так, устанавливается для инвесторов, зарегистрированных на Курилах после 1 января 2022 года, пониженный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6%, причем на 20 лет.Это довольно выгодно для бизнеса, и правительство рассчитывает, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий, пояснял в начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин.Необходимость разработки изменений была продиктована отсутствием законодательного закрепления оснований для установления новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество.

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/putin-1798839769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, михаил мишустин, россия, курильские острова