https://ria.ru/20220628/zakon-1798799534.html

Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя

Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя - РИА Новости, 28.06.2022

Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:14

2022-06-28T17:14

2022-06-28T17:15

владимир путин

законодательство

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В этом случае суд не должен будет устанавливать наличие или отсутствие события преступления для прекращения уголовного дела.Как отмечалось ранее в пояснительной записке, закон позволит обеспечить права обвиняемого.

https://ria.ru/20220628/zakon-1798757362.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, законодательство