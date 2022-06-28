https://ria.ru/20220628/zakon-1798799534.html
Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя
Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:14
2022-06-28T17:14
2022-06-28T17:15
владимир путин
законодательство
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В этом случае суд не должен будет устанавливать наличие или отсутствие события преступления для прекращения уголовного дела.Как отмечалось ранее в пояснительной записке, закон позволит обеспечить права обвиняемого.
https://ria.ru/20220628/zakon-1798757362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, законодательство
17:14 28.06.2022 (обновлено: 17:15 28.06.2022)
Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя
Путин подписал закон о праве суда прекратить уголовное дело из-за неявки обвинителя