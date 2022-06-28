Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/zakon-1798799534.html
Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя
Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:14
2022-06-28T17:15
владимир путин
законодательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В этом случае суд не должен будет устанавливать наличие или отсутствие события преступления для прекращения уголовного дела.Как отмечалось ранее в пояснительной записке, закон позволит обеспечить права обвиняемого.
https://ria.ru/20220628/zakon-1798757362.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_257:1487:2048:2830_1920x0_80_0_0_c47e8e1f8f43340137f2faa44c4880b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, законодательство
17:14 28.06.2022 (обновлено: 17:15 28.06.2022)
 
Путин подписал закон о праве суда прекратить дело из-за неявки обвинителя

Путин подписал закон о праве суда прекратить уголовное дело из-за неявки обвинителя

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В этом случае суд не должен будет устанавливать наличие или отсутствие события преступления для прекращения уголовного дела.
Как отмечалось ранее в пояснительной записке, закон позволит обеспечить права обвиняемого.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 16:12
Путин подписал закон о возмещении ущерба пострадавшим от преступлений
 
Владимир ПутинЗаконодательство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала