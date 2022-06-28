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Адвокат заявил, что у него нет официальной информации о задержании Яшина - РИА Новости, 28.06.2022
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Адвокат заявил, что у него нет официальной информации о задержании Яшина
Адвокат заявил, что у него нет официальной информации о задержании Яшина - РИА Новости, 28.06.2022
Адвокат заявил, что у него нет официальной информации о задержании Яшина
Адвокат Вадим Прохоров заявил РИА Новости, что официальной информации о ситуации с задержанием муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T02:59
2022-06-28T03:39
происшествия
россия
москва
илья яшин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Адвокат Вадим Прохоров заявил РИА Новости, что официальной информации о ситуации с задержанием муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина у него нет, а данные о причинах и прочих подробностях, опубликованных в соцсетях, он получил от неких источников.Ранее Прохоров у московского ОВД "Лужники" не стал подтверждать информацию о том, что Яшина задержала полиция. Однако вскоре он написал в Facebook*, что Яшин задержан, и, "судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".Затем корреспондент РИА Новости еще раз спросил Прохорова, может ли он подтвердить, что Яшин задержан.На вопрос об источнике этой информации он ответил: "Я имею информацию из соответствующих источников".В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Повторное нарушение грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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происшествия, россия, москва, илья яшин
02:59 28.06.2022 (обновлено: 03:39 28.06.2022)
 
Адвокат заявил, что у него нет официальной информации о задержании Яшина

Адвокат заявил, что у него нет официальной информации о ситуации с задержанием Яшина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Адвокат Вадим Прохоров заявил РИА Новости, что официальной информации о ситуации с задержанием муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина у него нет, а данные о причинах и прочих подробностях, опубликованных в соцсетях, он получил от неких источников.
Ранее Прохоров у московского ОВД "Лужники" не стал подтверждать информацию о том, что Яшина задержала полиция. Однако вскоре он написал в Facebook*, что Яшин задержан, и, "судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Затем корреспондент РИА Новости еще раз спросил Прохорова, может ли он подтвердить, что Яшин задержан.

"Официальной информации у нас нет, поскольку меня не пускают. Из той информации, которой мы располагаем, к сожалению, это так", — ответил адвокат.

На вопрос об источнике этой информации он ответил: "Я имею информацию из соответствующих источников".
В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Повторное нарушение грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 14:27
Суд оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
 
ПроисшествияРоссияМоскваИлья Яшин
 
 
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