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В школах Донбасса можно будет изучать украинский язык, заявил Турчак - РИА Новости, 28.06.2022
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В школах Донбасса можно будет изучать украинский язык, заявил Турчак
В школах Донбасса можно будет изучать украинский язык, заявил Турчак - РИА Новости, 28.06.2022
В школах Донбасса можно будет изучать украинский язык, заявил Турчак
Секретарь Генсовета партии "Единой России" Андрей Турчак заявил, что запрещать изучение украинского языка на освобожденных территориях Украины не будут,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:23
2022-06-28T11:23
в мире
украина
единая россия
андрей турчак
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единой России" Андрей Турчак заявил, что запрещать изучение украинского языка на освобожденных территориях Украины не будут, возможность изучать язык будет предоставлена с 1 сентября."Мы в отличие от них (украинских властей) ничего запрещать не собираемся. И для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык в школах на освобожденных территориях, эта возможность должна и будет им предоставлена. Уже начиная с 1 сентября. Поступать так, как поступают эти, даже не буду пытаться набрать вежливые слова, моральные уроды, мы уподобляться им не будем. Есть желание изучать украинский язык - украинский язык в школах будет предоставлен", - сказал Турчак на селекторном совещании о реализации акции "Единой России" "Книги - Донбассу".
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в мире, украина, единая россия, андрей турчак, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
11:23 28.06.2022
 
В школах Донбасса можно будет изучать украинский язык, заявил Турчак

Секретарь Генсовета ЕР Турчак: в школах Донбасса можно будет изучать украинский язык

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики начальных классов
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единой России" Андрей Турчак заявил, что запрещать изучение украинского языка на освобожденных территориях Украины не будут, возможность изучать язык будет предоставлена с 1 сентября.
"Мы в отличие от них (украинских властей) ничего запрещать не собираемся. И для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык в школах на освобожденных территориях, эта возможность должна и будет им предоставлена. Уже начиная с 1 сентября. Поступать так, как поступают эти, даже не буду пытаться набрать вежливые слова, моральные уроды, мы уподобляться им не будем. Есть желание изучать украинский язык - украинский язык в школах будет предоставлен", - сказал Турчак на селекторном совещании о реализации акции "Единой России" "Книги - Донбассу".
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В миреУкраинаЕдиная РоссияАндрей ТурчакДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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