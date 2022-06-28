12:41 28.06.2022 (обновлено: 12:47 28.06.2022)
В Японии стали меньше поддерживать рост оборонных расходов, показал опрос
Опрос Киодо: число японцев, поддерживающих увеличение расходов на оборону, снизилось
Зенитно-ракетный комплекс Patrio возле министерства обороны в Токио
ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Число японцев, поддерживающих повышение расходов на оборону до 2% ВВП, сократилось за неделю на 3,1 процентного пункта и составило 34,1%, свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо.
Кроме этого, увеличилась доля людей, которые считают, что затраты на оборону можно оставить на нынешнем уровне. Так, по сравнению с данными соцопроса, проведенного неделей ранее, число респондентов, выразивших такое мнение выросло на 4,8 процентных пункта – до 36,3%.
Опрос проводился 26-28 июня. Точное число респондентов, а также способ проведения не уточняются.
Сейчас Япония тратит в год на оборону около 5,4 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет примерно 1,24% ВВП.
Впервые идея повышения оборонных расходов до 2% ВВП была изложена в проекте, поданном группой депутатов правящей Либерально-демократической партии премьер-министру Фумио Кисиде. Проект предусматривал признание возможным превентивного уничтожения баз противника – теперь ему было дано новое название "способность к ответному удару", причем объектом его смогут стать не только ракетные базы, но командный функционал противника. Кроме того, предлагалось увеличить военные расходы до 2% ВВП, как у стран, входящих в блок НАТО, обеспечить соответствующий бюджет предлагалось в течение пяти лет. После этого сам премьер стал поднимать вопрос об увеличении оборонного бюджета, не называя при этом конкретных цифр.