https://ria.ru/20220628/yaponiya-1798666322.html

В Японии стали меньше поддерживать рост оборонных расходов, показал опрос

В Японии стали меньше поддерживать рост оборонных расходов, показал опрос - РИА Новости, 28.06.2022

В Японии стали меньше поддерживать рост оборонных расходов, показал опрос

Число японцев, поддерживающих повышение расходов на оборону до 2% ВВП, сократилось за неделю на 3,1 процентного пункта и составило 34,1%, свидетельствуют данные РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:41

2022-06-28T12:41

2022-06-28T12:47

в мире

япония

фумио кисида

нато

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ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Число японцев, поддерживающих повышение расходов на оборону до 2% ВВП, сократилось за неделю на 3,1 процентного пункта и составило 34,1%, свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо.Кроме этого, увеличилась доля людей, которые считают, что затраты на оборону можно оставить на нынешнем уровне. Так, по сравнению с данными соцопроса, проведенного неделей ранее, число респондентов, выразивших такое мнение выросло на 4,8 процентных пункта – до 36,3%.Опрос проводился 26-28 июня. Точное число респондентов, а также способ проведения не уточняются.Сейчас Япония тратит в год на оборону около 5,4 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет примерно 1,24% ВВП.Впервые идея повышения оборонных расходов до 2% ВВП была изложена в проекте, поданном группой депутатов правящей Либерально-демократической партии премьер-министру Фумио Кисиде. Проект предусматривал признание возможным превентивного уничтожения баз противника – теперь ему было дано новое название "способность к ответному удару", причем объектом его смогут стать не только ракетные базы, но командный функционал противника. Кроме того, предлагалось увеличить военные расходы до 2% ВВП, как у стран, входящих в блок НАТО, обеспечить соответствующий бюджет предлагалось в течение пяти лет. После этого сам премьер стал поднимать вопрос об увеличении оборонного бюджета, не называя при этом конкретных цифр.

https://ria.ru/20220627/yaponiya-1798414547.html

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, фумио кисида, нато