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Поселок для врачей создадут в Московской области

Поселок для врачей создадут в Московской области - РИА Новости, 28.06.2022

Поселок для врачей создадут в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поселке для медиков "Линия жизни", который появится в Богородском округе. Медикам выдают сертификаты... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:39

2022-06-28T16:39

2022-06-28T16:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поселке для медиков "Линия жизни", который появится в Богородском округе. Медикам выдают сертификаты на льготные земельные участки, где они смогут построить дома, сообщил телеканал "360"."Задача –собрать команду профессионалов. Чтобы нам привлекать и сохранять лучших специалистов, нужны забота и постоянная поддержка", – сказал Воробьев.В рамках льготной программы "Поселок для врачей" медикам предоставляют участки размером от 8 до 10 соток. Землю в Обухове получат 185 врачей и медработников.Кроме Богородского округа проект запущен в Домодедове, Ступине и Сергиевом Посаде."Подобрано 544 участка общей площадью более 67 гектаров. Собственный дом, земля – новое качество жизни для людей благородной профессии", – сказал губернатор.В поселках будет вся инфраструктура и условия для комфортной жизни. Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, рядом с поселком будут две школы, детский сад, больница. В следующем году обустроят спортивные и детские площадки."Название поселка говорит само за себя: здесь будут жить те, кто спасает жизни", – сказала Адигамова.Подать заявку медики могут на сайте "Госуслуги" или обратившись в администрацию своего округа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)