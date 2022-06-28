https://ria.ru/20220628/vrachi-1798771940.html
Поселок для врачей создадут в Московской области
Поселок для врачей создадут в Московской области - РИА Новости, 28.06.2022
Поселок для врачей создадут в Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поселке для медиков "Линия жизни", который появится в Богородском округе. Медикам выдают сертификаты... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:39
2022-06-28T16:39
2022-06-28T16:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795245749_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_0fd2ddde6a9386a94bd6a1f90835612b.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поселке для медиков "Линия жизни", который появится в Богородском округе. Медикам выдают сертификаты на льготные земельные участки, где они смогут построить дома, сообщил телеканал "360"."Задача –собрать команду профессионалов. Чтобы нам привлекать и сохранять лучших специалистов, нужны забота и постоянная поддержка", – сказал Воробьев.В рамках льготной программы "Поселок для врачей" медикам предоставляют участки размером от 8 до 10 соток. Землю в Обухове получат 185 врачей и медработников.Кроме Богородского округа проект запущен в Домодедове, Ступине и Сергиевом Посаде."Подобрано 544 участка общей площадью более 67 гектаров. Собственный дом, земля – новое качество жизни для людей благородной профессии", – сказал губернатор.В поселках будет вся инфраструктура и условия для комфортной жизни. Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, рядом с поселком будут две школы, детский сад, больница. В следующем году обустроят спортивные и детские площадки."Название поселка говорит само за себя: здесь будут жить те, кто спасает жизни", – сказала Адигамова.Подать заявку медики могут на сайте "Госуслуги" или обратившись в администрацию своего округа.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795245749_58:0:1835:1333_1920x0_80_0_0_7666f995488b0986287a43a6e561ecba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поселке для медиков "Линия жизни", который появится в Богородском округе. Медикам выдают сертификаты на льготные земельные участки, где они смогут построить дома, сообщил телеканал "360"
.
"Задача –собрать команду профессионалов. Чтобы нам привлекать и сохранять лучших специалистов, нужны забота и постоянная поддержка", – сказал Воробьев.
В рамках льготной программы "Поселок для врачей" медикам предоставляют участки размером от 8 до 10 соток. Землю в Обухове получат 185 врачей и медработников.
Кроме Богородского округа проект запущен в Домодедове, Ступине и Сергиевом Посаде.
"Подобрано 544 участка общей площадью более 67 гектаров. Собственный дом, земля – новое качество жизни для людей благородной профессии", – сказал губернатор.
В поселках будет вся инфраструктура и условия для комфортной жизни. Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, рядом с поселком будут две школы, детский сад, больница. В следующем году обустроят спортивные и детские площадки.
"Название поселка говорит само за себя: здесь будут жить те, кто спасает жизни", – сказала Адигамова.
Подать заявку медики могут на сайте "Госуслуги" или обратившись в администрацию своего округа.