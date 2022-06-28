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Джонсон считает, что до прямой войны Британии с Россией дело не дойдет - РИА Новости, 28.06.2022
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Джонсон считает, что до прямой войны Британии с Россией дело не дойдет
Джонсон считает, что до прямой войны Британии с Россией дело не дойдет - РИА Новости, 28.06.2022
Джонсон считает, что до прямой войны Британии с Россией дело не дойдет
Премьер Британии Борис Джонсон, отвечая на вопрос о возможности подготовки к "войне" с РФ, заявил, что не думает, что "до этого дойдет". РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:22
2022-06-28T16:51
борис джонсон
в мире
россия
великобритания
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон, отвечая на вопрос о возможности подготовки к "войне" с РФ, заявил, что не думает, что "до этого дойдет"."Я не думаю, что до этого дойдет, и, естественно, мы работает над тем, что мы ограничимся Украиной", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, готовится ли Британия к войне с Россией. По его словам, в России могут "попытаться говорить, что это конфликт между НАТО и РФ", однако это не так. Джонсон утверждает, что страны НАТО помогают Украине только, чтобы она могла обороняться.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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борис джонсон, в мире, россия, великобритания, нато, санкции в отношении россии
16:22 28.06.2022 (обновлено: 16:51 28.06.2022)
 
Джонсон считает, что до прямой войны Британии с Россией дело не дойдет

Джонсон заявил, что не думает о возможности прямой войны Великобритании и России

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон, отвечая на вопрос о возможности подготовки к "войне" с РФ, заявил, что не думает, что "до этого дойдет".
"Я не думаю, что до этого дойдет, и, естественно, мы работает над тем, что мы ограничимся Украиной", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, готовится ли Британия к войне с Россией. По его словам, в России могут "попытаться говорить, что это конфликт между НАТО и РФ", однако это не так. Джонсон утверждает, что страны НАТО помогают Украине только, чтобы она могла обороняться.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 08:00
НАТО планирует воевать с Россией чужими руками
 
Борис ДжонсонВ миреРоссияВеликобританияНАТОСанкции в отношении России
 
 
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