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В Польше высказались о неудачах Украины в Донбассе - РИА Новости, 28.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/uspekhi-1798595370.html
В Польше высказались о неудачах Украины в Донбассе
В Польше высказались о неудачах Украины в Донбассе - РИА Новости, 28.06.2022
В Польше высказались о неудачах Украины в Донбассе
В Польше опасаются успехов России в Донбассе и перспективы перехода всей территории Украины под контроль Москвы, написал обозреватель Энтони Токарз в статье для РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T03:20
2022-06-28T03:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
польша
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Польше опасаются успехов России в Донбассе и перспективы перехода всей территории Украины под контроль Москвы, написал обозреватель Энтони Токарз в статье для журнала American Conservative.Журналист рассказал о поездке в Польшу где ему удалось пообщаться с местными жителями и украинскими беженцами, которых беспокоит сложившаяся ситуация в зоне боевых действий.Автор публикации отметил, что его собеседники сомневаются в возможности Евросоюза принять эффективные меры на фоне продвижения российской армии в Донбассе."Почти все выразили опасение из-за перспектив ответных мер (Евросоюза. — Прим. ред.), особенно после появления новостей о неудачах Украины в Донбассе", — пояснил обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/donbass-1798530487.html
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в мире, россия, донбасс, украина, польша
03:20 28.06.2022
 
В Польше высказались о неудачах Украины в Донбассе

AC: в Польше опасаются успехов России в Донбассе и перехода Украины под контроль Москвы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Польше опасаются успехов России в Донбассе и перспективы перехода всей территории Украины под контроль Москвы, написал обозреватель Энтони Токарз в статье для журнала American Conservative.
Журналист рассказал о поездке в Польшу где ему удалось пообщаться с местными жителями и украинскими беженцами, которых беспокоит сложившаяся ситуация в зоне боевых действий.

"В моих многочисленных беседах с поляками, иностранными волонтерами и украинскими беженцами прослеживается схожий сюжет: несмотря на восторг от поразительной щедрости жителей Польши, мои собеседники переживали из-за отсутствия у ЕС единой политики по беженцам и выражали опасения, что с ослаблением общественного интереса к конфликту большая часть Украины, если не вся страна, попадет в руки неумолимой России", — подчеркнул Токарз.

Автор публикации отметил, что его собеседники сомневаются в возможности Евросоюза принять эффективные меры на фоне продвижения российской армии в Донбассе.
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"Почти все выразили опасение из-за перспектив ответных мер (Евросоюза. — Прим. ред.), особенно после появления новостей о неудачах Украины в Донбассе", — пояснил обозреватель.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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