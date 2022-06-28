https://ria.ru/20220628/uspekhi-1798595370.html
В Польше высказались о неудачах Украины в Донбассе
В Польше высказались о неудачах Украины в Донбассе - РИА Новости, 28.06.2022
В Польше высказались о неудачах Украины в Донбассе
В Польше опасаются успехов России в Донбассе и перспективы перехода всей территории Украины под контроль Москвы, написал обозреватель Энтони Токарз в статье для РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T03:20
2022-06-28T03:20
2022-06-28T03:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
польша
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Польше опасаются успехов России в Донбассе и перспективы перехода всей территории Украины под контроль Москвы, написал обозреватель Энтони Токарз в статье для журнала American Conservative.Журналист рассказал о поездке в Польшу где ему удалось пообщаться с местными жителями и украинскими беженцами, которых беспокоит сложившаяся ситуация в зоне боевых действий.Автор публикации отметил, что его собеседники сомневаются в возможности Евросоюза принять эффективные меры на фоне продвижения российской армии в Донбассе."Почти все выразили опасение из-за перспектив ответных мер (Евросоюза. — Прим. ред.), особенно после появления новостей о неудачах Украины в Донбассе", — пояснил обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/donbass-1798530487.html
https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798591661.html
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в мире, россия, донбасс, украина, польша
В Польше высказались о неудачах Украины в Донбассе
AC: в Польше опасаются успехов России в Донбассе и перехода Украины под контроль Москвы