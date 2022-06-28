https://ria.ru/20220628/uscherb-1798682121.html

Володин предложил посчитать ущерб, который нанесли ЛНР украинские власти

Володин предложил посчитать ущерб, который нанесли ЛНР украинские власти - РИА Новости, 28.06.2022

Володин предложил посчитать ущерб, который нанесли ЛНР украинские власти

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко предложил создать совместную рабочую группу и посчитать... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:24

2022-06-28T13:24

2022-06-28T13:50

в мире

луганская народная республика

нато

вячеслав володин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787394427_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_b765662743a544f93072171fc152798c.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко предложил создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанесли республике власти Украины и страны НАТО, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента."Нам правильно было бы создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанес ЛНР киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие и боеприпасы, наемников, которые принесли слезы и смерть на территорию ЛНР и ДНР", — заявил Володин на встрече.Также спикер Госдумы отметил, что предстоит серьезная работа по модернизации законодательства ЛНР и что важно быстрее подготовить законы, касающиеся образования, здравоохранения, соцзащиты."Предстоит серьезная работа по модернизации законодательства ЛНР. Крайне важно, чтобы как можно быстрее были подготовлены законы, касающиеся образования, здравоохранения, социальной защиты. Люди ждут. Когда есть законодательное поле, можно решать их вопросы", — передает слова Володина официальный сайт Госдумы.Политик призвал парламентариев ЛНР выстроить связи с профильными комитетами Госдумы для результативности диалога."Надо делать все, чтобы в рамках парламентского измерения отношения были эффективными, чтобы мы чувствовали плечо друг друга и работали на конечный результат", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220625/volodin-1798047621.html

https://ria.ru/20220623/volodin-1797470822.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, нато, вячеслав володин, госдума рф