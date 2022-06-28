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Володин предложил посчитать ущерб, который нанесли ЛНР украинские власти - РИА Новости, 28.06.2022
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Володин предложил посчитать ущерб, который нанесли ЛНР украинские власти
Володин предложил посчитать ущерб, который нанесли ЛНР украинские власти - РИА Новости, 28.06.2022
Володин предложил посчитать ущерб, который нанесли ЛНР украинские власти
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко предложил создать совместную рабочую группу и посчитать... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:24
2022-06-28T13:50
в мире
луганская народная республика
нато
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко предложил создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанесли республике власти Украины и страны НАТО, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента."Нам правильно было бы создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанес ЛНР киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие и боеприпасы, наемников, которые принесли слезы и смерть на территорию ЛНР и ДНР", — заявил Володин на встрече.Также спикер Госдумы отметил, что предстоит серьезная работа по модернизации законодательства ЛНР и что важно быстрее подготовить законы, касающиеся образования, здравоохранения, соцзащиты."Предстоит серьезная работа по модернизации законодательства ЛНР. Крайне важно, чтобы как можно быстрее были подготовлены законы, касающиеся образования, здравоохранения, социальной защиты. Люди ждут. Когда есть законодательное поле, можно решать их вопросы", — передает слова Володина официальный сайт Госдумы.Политик призвал парламентариев ЛНР выстроить связи с профильными комитетами Госдумы для результативности диалога."Надо делать все, чтобы в рамках парламентского измерения отношения были эффективными, чтобы мы чувствовали плечо друг друга и работали на конечный результат", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220625/volodin-1798047621.html
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в мире, луганская народная республика, нато, вячеслав володин, госдума рф
13:24 28.06.2022 (обновлено: 13:50 28.06.2022)
 
Володин предложил посчитать ущерб, который нанесли ЛНР украинские власти

Володин предложил посчитать ущерб, который нанесли ЛНР власти Украины и страны НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРазминирование теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР
Разминирование теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Разминирование теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко предложил создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанесли республике власти Украины и страны НАТО, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
"Нам правильно было бы создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанес ЛНР киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие и боеприпасы, наемников, которые принесли слезы и смерть на территорию ЛНР и ДНР", — заявил Володин на встрече.
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Также спикер Госдумы отметил, что предстоит серьезная работа по модернизации законодательства ЛНР и что важно быстрее подготовить законы, касающиеся образования, здравоохранения, соцзащиты.
"Предстоит серьезная работа по модернизации законодательства ЛНР. Крайне важно, чтобы как можно быстрее были подготовлены законы, касающиеся образования, здравоохранения, социальной защиты. Люди ждут. Когда есть законодательное поле, можно решать их вопросы", — передает слова Володина официальный сайт Госдумы.
Политик призвал парламентариев ЛНР выстроить связи с профильными комитетами Госдумы для результативности диалога.
"Надо делать все, чтобы в рамках парламентского измерения отношения были эффективными, чтобы мы чувствовали плечо друг друга и работали на конечный результат", - резюмировал он.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаНАТОВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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