https://ria.ru/20220628/ukraina-1798850588.html

Telegraph: на Украине разворовывают и перепродают гумпомощь

Telegraph: на Украине разворовывают и перепродают гумпомощь - РИА Новости, 28.06.2022

Telegraph: на Украине разворовывают и перепродают гумпомощь

Украинские медики наживаются на гуманитарной помощи, присылаемой в страну силами волонтеров, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на истории... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:44

2022-06-28T19:44

2022-06-28T20:58

в мире

украина

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинские медики наживаются на гуманитарной помощи, присылаемой в страну силами волонтеров, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на истории правозащитников."Некоторые из пожертвованных медикаментов позже попадают на аптечные полки больниц: на них клеят ценники и выставляют на продажу", — сообщается в материале.Как отмечает издание, коррупция пронизывает насквозь систему здравоохранения на Украине, а ее основная причина заключается в низких доходах врачей и медперсонала. При этом с начала конфликта в стране зарплаты упали, а нагрузка выросла, что напрямую способствует еще большим растратам.Медработники присваивают лекарства, бинты и медицинское оборудование, а затем продают их пациентам, для которых они изначально предназначены, говорится в статье.

https://ria.ru/20220628/filippo-1798731095.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина