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Telegraph: на Украине разворовывают и перепродают гумпомощь - РИА Новости, 28.06.2022
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Telegraph: на Украине разворовывают и перепродают гумпомощь
Telegraph: на Украине разворовывают и перепродают гумпомощь - РИА Новости, 28.06.2022
Telegraph: на Украине разворовывают и перепродают гумпомощь
Украинские медики наживаются на гуманитарной помощи, присылаемой в страну силами волонтеров, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на истории... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:44
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в мире
украина
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинские медики наживаются на гуманитарной помощи, присылаемой в страну силами волонтеров, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на истории правозащитников."Некоторые из пожертвованных медикаментов позже попадают на аптечные полки больниц: на них клеят ценники и выставляют на продажу", — сообщается в материале.Как отмечает издание, коррупция пронизывает насквозь систему здравоохранения на Украине, а ее основная причина заключается в низких доходах врачей и медперсонала. При этом с начала конфликта в стране зарплаты упали, а нагрузка выросла, что напрямую способствует еще большим растратам.Медработники присваивают лекарства, бинты и медицинское оборудование, а затем продают их пациентам, для которых они изначально предназначены, говорится в статье.
https://ria.ru/20220628/filippo-1798731095.html
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в мире, украина
19:44 28.06.2022 (обновлено: 20:58 28.06.2022)
 
Telegraph: на Украине разворовывают и перепродают гумпомощь

The Telegraph: на Украине выявлены случаи воровства лекарств, пожертвованных волонтерами

© U.S. Air National Guard / Master Sgt. Ray AquinoАмериканские военнослужащие собирают гуманитарную помощь для отправки украинским беженцам на авиабазе Моффетт
Американские военнослужащие собирают гуманитарную помощь для отправки украинским беженцам на авиабазе Моффетт
© U.S. Air National Guard / Master Sgt. Ray Aquino
Американские военнослужащие собирают гуманитарную помощь для отправки украинским беженцам на авиабазе Моффетт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинские медики наживаются на гуманитарной помощи, присылаемой в страну силами волонтеров, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на истории правозащитников.
"Некоторые из пожертвованных медикаментов позже попадают на аптечные полки больниц: на них клеят ценники и выставляют на продажу", — сообщается в материале.
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Как отмечает издание, коррупция пронизывает насквозь систему здравоохранения на Украине, а ее основная причина заключается в низких доходах врачей и медперсонала. При этом с начала конфликта в стране зарплаты упали, а нагрузка выросла, что напрямую способствует еще большим растратам.
Медработники присваивают лекарства, бинты и медицинское оборудование, а затем продают их пациентам, для которых они изначально предназначены, говорится в статье.
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