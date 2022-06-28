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Лавров оценил заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798739667.html
Лавров оценил заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева
Лавров оценил заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 28.06.2022
Лавров оценил заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева
Заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины на данном этапе являются проявлением шизофрении, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:34
2022-06-28T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины на данном этапе являются проявлением шизофрении, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров (Украины с РФ - ред.) в нынешних условиях регулярно выступает то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, который постоянно призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется", - сказал Лавров на пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798672284.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров
15:34 28.06.2022 (обновлено: 15:58 28.06.2022)
 
Лавров оценил заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева

Лавров назвал заявления о недопустимости переговоров Москвы и Киева проявлением шизофрении

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / БелТА
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины на данном этапе являются проявлением шизофрении, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров (Украины с РФ - ред.) в нынешних условиях регулярно выступает то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, который постоянно призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
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Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
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