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В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
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В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО
В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО
Президент США Джо Байден переговорит с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО, сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:38
2022-06-28T15:38
в мире
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
джо байден
финляндия
швеция
нато
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорит с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО, сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы ожидаем, что завтра у Байдена будет возможность переговорить с Эрдоганом, пока нет определенного времени и формата встречи, но у них будет возможность провести время вместе", - сказал Салливан в ходе аудиобрифинга.Он отметил, что лидеры обсудят региональные и двусторонние вопросы, коснутся обеспокоенности Турции в контексте вступления в НАТО Финляндии и Швеции. "Мы не прогнозируем, что это будет центральной темой", - добавил Салливан.
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сша
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в мире, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, джо байден, финляндия, швеция, нато
15:38 28.06.2022
 
В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО

Белый дом: Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО

© AP Photo / Sedat Suna, PoolПрезидент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Sedat Suna, Pool
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорит с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО, сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы ожидаем, что завтра у Байдена будет возможность переговорить с Эрдоганом, пока нет определенного времени и формата встречи, но у них будет возможность провести время вместе", - сказал Салливан в ходе аудиобрифинга.
Он отметил, что лидеры обсудят региональные и двусторонние вопросы, коснутся обеспокоенности Турции в контексте вступления в НАТО Финляндии и Швеции. "Мы не прогнозируем, что это будет центральной темой", - добавил Салливан.
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В миреСШАТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденФинляндияШвецияНАТО
 
 
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