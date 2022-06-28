https://ria.ru/20220628/turtsiya-1798740755.html

В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО

В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО - РИА Новости, 28.06.2022

В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО

Президент США Джо Байден переговорит с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО, сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:38

2022-06-28T15:38

2022-06-28T15:38

в мире

сша

турция

реджеп тайип эрдоган

джо байден

финляндия

швеция

нато

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорит с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО, сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы ожидаем, что завтра у Байдена будет возможность переговорить с Эрдоганом, пока нет определенного времени и формата встречи, но у них будет возможность провести время вместе", - сказал Салливан в ходе аудиобрифинга.Он отметил, что лидеры обсудят региональные и двусторонние вопросы, коснутся обеспокоенности Турции в контексте вступления в НАТО Финляндии и Швеции. "Мы не прогнозируем, что это будет центральной темой", - добавил Салливан.

https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797090402.html

сша

турция

финляндия

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