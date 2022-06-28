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В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО
В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО
Президент США Джо Байден переговорит с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО, сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:38
2022-06-28T15:38
2022-06-28T15:38
в мире
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турция
реджеп тайип эрдоган
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорит с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО, сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы ожидаем, что завтра у Байдена будет возможность переговорить с Эрдоганом, пока нет определенного времени и формата встречи, но у них будет возможность провести время вместе", - сказал Салливан в ходе аудиобрифинга.Он отметил, что лидеры обсудят региональные и двусторонние вопросы, коснутся обеспокоенности Турции в контексте вступления в НАТО Финляндии и Швеции. "Мы не прогнозируем, что это будет центральной темой", - добавил Салливан.
https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797090402.html
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в мире, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, джо байден, финляндия, швеция, нато
В Белом доме заявили, что Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО
Белый дом: Байден переговорит с Эрдоганом на саммите НАТО