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Эксперты рассказали о сложностях с покупкой авиабилетов в Туркмению - РИА Новости, 28.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220628/turkmeniya-1798659726.html
Эксперты рассказали о сложностях с покупкой авиабилетов в Туркмению
Эксперты рассказали о сложностях с покупкой авиабилетов в Туркмению - РИА Новости, 28.06.2022
Эксперты рассказали о сложностях с покупкой авиабилетов в Туркмению
С 1 июля авиакомпания Turkmenistan Airlines вновь начнет выполнять рейсы в Туркмению из Москвы по маршруту Ашхабад – Москва – Туркменбаши с частотой два раза в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:51
2022-06-28T15:51
туризм
туризм
москва
ашхабад
туркмения
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. С 1 июля авиакомпания Turkmenistan Airlines вновь начнет выполнять рейсы в Туркмению из Москвы по маршруту Ашхабад – Москва – Туркменбаши с частотой два раза в неделю, билеты купить сложно, сообщает АТОР.Месяц назад перевозчик уже возобновил программу из Казани (самолет приземляется в Туркменабаде).В российскую столицу по вторникам рейс будет вылетать из Ашхабада в 19:25, а приземляться в Москве в 21:15. В международный аэропорт Туркменбаши прибытие запланировано на 4:15.По четвергам вылет из Ашхабада запланирован в 7:35, приземление в Москве – в 9:25. В международный аэропорт Туркменбаши рейс будет прибывать также в 4:15.Правда, на сайте авиакомпании купить билет не получится. Сделать это пока можно только через генерального агента перевозчика.Алгоритм таков: нужно отправить на его электронную почту (она есть на сайте перевозчика) данные своего паспорта, указать маршрут полета (из Москвы или из Казани) и номер телефона.В ответном письме от агента приходят реквизиты для оплаты билета. Оплатить можно будет либо через банк, либо картой онлайн. Но вылететь получится не сразу."Очереди огромные. Сейчас запись на билеты закрыта на две-три недели вперед. Основной состав очереди – граждане Туркмении", – рассказали в компании, занимающейся продажей билетов на рейсы Turkmenistan Airlines.Кроме того, Туркменистан – визовая страна. По оценкам экспертов, до пандемии в выдаче отказывали в более чем 90 процентах случаев.Именно визовые сложности называют главным фактором, не позволяющим туристам из России ездить в это государство.
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туризм, москва, ашхабад, туркмения, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
15:51 28.06.2022
 
Эксперты рассказали о сложностях с покупкой авиабилетов в Туркмению

АТОР: авиабилеты из России в Туркмению раскуплены на две-три недели вперед

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкАшхабад – столица Туркменистана
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. С 1 июля авиакомпания Turkmenistan Airlines вновь начнет выполнять рейсы в Туркмению из Москвы по маршруту Ашхабад – Москва – Туркменбаши с частотой два раза в неделю, билеты купить сложно, сообщает АТОР.
Месяц назад перевозчик уже возобновил программу из Казани (самолет приземляется в Туркменабаде).
В российскую столицу по вторникам рейс будет вылетать из Ашхабада в 19:25, а приземляться в Москве в 21:15. В международный аэропорт Туркменбаши прибытие запланировано на 4:15.
По четвергам вылет из Ашхабада запланирован в 7:35, приземление в Москве – в 9:25. В международный аэропорт Туркменбаши рейс будет прибывать также в 4:15.
Правда, на сайте авиакомпании купить билет не получится. Сделать это пока можно только через генерального агента перевозчика.
Алгоритм таков: нужно отправить на его электронную почту (она есть на сайте перевозчика) данные своего паспорта, указать маршрут полета (из Москвы или из Казани) и номер телефона.
В ответном письме от агента приходят реквизиты для оплаты билета. Оплатить можно будет либо через банк, либо картой онлайн. Но вылететь получится не сразу.
"Очереди огромные. Сейчас запись на билеты закрыта на две-три недели вперед. Основной состав очереди – граждане Туркмении", – рассказали в компании, занимающейся продажей билетов на рейсы Turkmenistan Airlines.
Кроме того, Туркменистан – визовая страна. По оценкам экспертов, до пандемии в выдаче отказывали в более чем 90 процентах случаев.
Именно визовые сложности называют главным фактором, не позволяющим туристам из России ездить в это государство.
Монумент Благополучие в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 15:05Туризм
Туркмения с 1 июля возобновляет регулярные рейсы в Москву
 
ТуризмТуризмМоскваАшхабадТуркменияНовости - Туризмтуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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