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Нижегородская область и Марий Эл будут вместе развивать туризм - РИА Новости, 28.06.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220628/turizm-1798742231.html
Нижегородская область и Марий Эл будут вместе развивать туризм
Нижегородская область и Марий Эл будут вместе развивать туризм - РИА Новости, 28.06.2022
Нижегородская область и Марий Эл будут вместе развивать туризм
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Юрий Зайцев подписали соглашение о сотрудничестве при реализации РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:42
2022-06-28T16:33
новости - туризм
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нижний новгород
поволжье
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Юрий Зайцев подписали соглашение о сотрудничестве при реализации туристических проектов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Церемония подписания соглашения состоялась в Шереметевском замке в поселке Юрино (Марий Эл). В частности, регионы планируют сотрудничать при развитии усадьбы Шереметевых - старинного нижегородского дворянского рода. В последнее время популярность замка Шереметева и интерес к нему туристов, в том числе из Поволжья, возрос. Этому способствует и запуск нового речного маршрута – рейса "Валдай" из Нижнего Новгорода в Юрино."Наши регионы связывает не только Волга, но и судьба древнего рода Шереметевых. В нижегородских музеях хранится около 1200 предметов из уникальной семейной коллекции. Обсуждаем возможность организовывать в замке Шереметева их экспозиции. Главной проблемой всегда была дорога. На помощь пришли нижегородские "Валдаи". Рейсы из Нижнего Новгорода очень популярны. Хочется возвращаться сюда снова и снова. Будем пользоваться богатством природы и истории, чтобы развивать туризм", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Соглашение позволит не только увеличить турпоток, но и проработать возможность создания музея и выставки в замке коллекции семьи Шереметевых, которая в настоящее время хранится в музеях Нижегородской области и Марий Эл. Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл подчеркнул, что поселок Юрино имеет огромный туристический потенциал, где точкой притяжения является замок Шереметева."Конечно, здесь много вариантов и способов развития взаимоотношений. Потребность в посещении замка огромная. Средневековый замок и рядом Волга – эту красоту трудно недооценивать. Мы только начали с Глебом Сергеевичем обсуждать взаимодействие и в итоге выйдем на результат, который позволит сделать из этого места культовый объект для туристов, путешествующих по Волге", - приводятся в сообщении слова Зайцева.
https://ria.ru/20220627/liaz-1798492613.html
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новости - туризм, нижегородская область, нижний новгород, поволжье
15:42 28.06.2022 (обновлено: 16:33 28.06.2022)
 
Нижегородская область и Марий Эл будут вместе развивать туризм

Нижегородская области и Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиГлеб Никитин и Юрий Зайцев подписали соглашение о сотрудничестве при реализации туристических проектов
Глеб Никитин и Юрий Зайцев подписали соглашение о сотрудничестве при реализации туристических проектов - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Юрий Зайцев подписали соглашение о сотрудничестве при реализации туристических проектов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Церемония подписания соглашения состоялась в Шереметевском замке в поселке Юрино (Марий Эл). В частности, регионы планируют сотрудничать при развитии усадьбы Шереметевых - старинного нижегородского дворянского рода. В последнее время популярность замка Шереметева и интерес к нему туристов, в том числе из Поволжья, возрос. Этому способствует и запуск нового речного маршрута – рейса "Валдай" из Нижнего Новгорода в Юрино.
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"Наши регионы связывает не только Волга, но и судьба древнего рода Шереметевых. В нижегородских музеях хранится около 1200 предметов из уникальной семейной коллекции. Обсуждаем возможность организовывать в замке Шереметева их экспозиции. Главной проблемой всегда была дорога. На помощь пришли нижегородские "Валдаи". Рейсы из Нижнего Новгорода очень популярны. Хочется возвращаться сюда снова и снова. Будем пользоваться богатством природы и истории, чтобы развивать туризм", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Соглашение позволит не только увеличить турпоток, но и проработать возможность создания музея и выставки в замке коллекции семьи Шереметевых, которая в настоящее время хранится в музеях Нижегородской области и Марий Эл. Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл подчеркнул, что поселок Юрино имеет огромный туристический потенциал, где точкой притяжения является замок Шереметева.
"Конечно, здесь много вариантов и способов развития взаимоотношений. Потребность в посещении замка огромная. Средневековый замок и рядом Волга – эту красоту трудно недооценивать. Мы только начали с Глебом Сергеевичем обсуждать взаимодействие и в итоге выйдем на результат, который позволит сделать из этого места культовый объект для туристов, путешествующих по Волге", - приводятся в сообщении слова Зайцева.
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