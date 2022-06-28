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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили - РИА Новости, 28.06.2022
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Туризм
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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили - РИА Новости, 28.06.2022
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили
Ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до 6 июля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:37
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до 6 июля, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 06 июля 2022", — говорится в сообщении.Ограничения коснулись аэропортов в:Этот режим действует с 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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туризм, новости - туризм, россия, анапа, белгород
09:37 28.06.2022 (обновлено: 10:06 28.06.2022)
 
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 6 июля

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту
Самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до 6 июля, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 06 июля 2022", — говорится в сообщении.
Ограничения коснулись аэропортов в:
Этот режим действует с 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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