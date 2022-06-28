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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили - РИА Новости, 28.06.2022

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили

Ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до 6 июля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:37

2022-06-28T09:37

2022-06-28T10:06

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до 6 июля, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 06 июля 2022", — говорится в сообщении.Ограничения коснулись аэропортов в:Этот режим действует с 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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