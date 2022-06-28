https://ria.ru/20220628/turisty-1798603734.html

Пропавшая на горе в Приморском крае группа туристов вышла на связь

Пропавшая на горе в Приморском крае группа туристов вышла на связь - РИА Новости, 28.06.2022

Пропавшая на горе в Приморском крае группа туристов вышла на связь

Группа из 10 туристов, в том числе семь детей, которая в понедельник потерялась в районе горы Ливадийская (Пидан) в Приморском крае, вышла на связь и спускается РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T07:50

2022-06-28T07:50

2022-06-28T07:50

туризм

происшествия

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Группа из 10 туристов, в том числе семь детей, которая в понедельник потерялась в районе горы Ливадийская (Пидан) в Приморском крае, вышла на связь и спускается к подножью, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.Ранее в волонтерской организации "ПримПоиск" РИА Новости рассказали, что группа из 10 человек — 4 взрослых и 6 детей возрастом 10-11 лет — накануне вышли в строну вершины и со вчерашнего дня не выходят на связь. Поиски ведут спасатели и волонтеры. В районе поисков — дождь и туман.По его словам, поиски велись с вечера понедельника двумя группами спасателей, они продолжались на протяжении всей ночи. Работу осложняли непогода и отсутствие связи. Во вторник на место была отправлена третья группа спасателей. К реагированию привлечены 21 человек личного состава и 6 единиц техники, от МЧС России — 10 человек и 3 единицы техники.В главке добавили, что туристическая группа не была зарегистрирована."О действующем прогнозе жители Приморья были предупреждены неоднократно и заблаговременно. Главное управление МЧС России по Приморскому краю в очередной раз призывает граждан: прежде чем отправиться на отдых, прислушаться к советам специалистов и прогнозу погоды и не подвергать свою жизнь опасности", — добавили в МЧС.В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, который принес ливни в регион. По прогнозу, самые сильные дожди пройдут во вторник в южных и восточных районах Приморья, днем они распространятся на значительную часть края.Гора Ливадийская (до 1972 года — Пидан) входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Это самая посещаемая вершина Приморского края, ее высота 1332 метра.

https://ria.ru/20220626/sochi-1798203129.html

https://ria.ru/20220612/propavshie-1794857249.html

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происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток