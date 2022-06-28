https://ria.ru/20220628/turisty-1798600605.html

В районе горы Ливадийская в Приморье пропала группа туристов с детьми

В районе горы Ливадийская в Приморье пропала группа туристов с детьми - РИА Новости, 28.06.2022

В районе горы Ливадийская в Приморье пропала группа туристов с детьми

Спасатели и волонтеры ищут группу туристов с детьми, которые накануне выдвинулись в сторону популярного туристического места — горы Ливадийская (Пидан) в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T06:47

2022-06-28T06:47

2022-06-28T07:47

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

происшествия

приморский край

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Спасатели и волонтеры ищут группу туристов с детьми, которые накануне выдвинулись в сторону популярного туристического места — горы Ливадийская (Пидан) в Приморье и перестали выходить на связь.По его словам, в районе поисков — дождь и туман.В региональном главке МЧС России РИА Новости подтвердили, что идет поиск группы туристов с детьми, отметив, что сейчас информация уточняется.В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, который принес ливни в регион. По прогнозу, самые сильные дожди пройдут во вторник в южных и восточных районах Приморья, днем они распространятся на значительную часть края.

https://ria.ru/20220627/sochi-1798325974.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия, приморский край