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В районе горы Ливадийская в Приморье пропала группа туристов с детьми - РИА Новости, 28.06.2022
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Туризм
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В районе горы Ливадийская в Приморье пропала группа туристов с детьми
В районе горы Ливадийская в Приморье пропала группа туристов с детьми - РИА Новости, 28.06.2022
В районе горы Ливадийская в Приморье пропала группа туристов с детьми
Спасатели и волонтеры ищут группу туристов с детьми, которые накануне выдвинулись в сторону популярного туристического места — горы Ливадийская (Пидан) в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T06:47
2022-06-28T07:47
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
происшествия
приморский край
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Спасатели и волонтеры ищут группу туристов с детьми, которые накануне выдвинулись в сторону популярного туристического места — горы Ливадийская (Пидан) в Приморье и перестали выходить на связь.По его словам, в районе поисков — дождь и туман.В региональном главке МЧС России РИА Новости подтвердили, что идет поиск группы туристов с детьми, отметив, что сейчас информация уточняется.В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, который принес ливни в регион. По прогнозу, самые сильные дожди пройдут во вторник в южных и восточных районах Приморья, днем они распространятся на значительную часть края.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия, приморский край
06:47 28.06.2022 (обновлено: 07:47 28.06.2022)
 
В районе горы Ливадийская в Приморье пропала группа туристов с детьми

Во время циклона в районе горы Ливадийская в Приморье пропала группа туристов с детьми

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВысокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ
Высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Спасатели и волонтеры ищут группу туристов с детьми, которые накануне выдвинулись в сторону популярного туристического места — горы Ливадийская (Пидан) в Приморье и перестали выходить на связь.
"Группа из 10 человек — 4 взрослых и 6 детей возрастом 10-11 лет — накануне коллективно вышли в строну Пидана и со вчерашнего дня не выходят на связь. Поиски ведут спасатели и волонтеры", — сказал РИА Новости представитель волонтерской организации "ПримПоиск".
По его словам, в районе поисков — дождь и туман.
В региональном главке МЧС России РИА Новости подтвердили, что идет поиск группы туристов с детьми, отметив, что сейчас информация уточняется.
В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, который принес ливни в регион. По прогнозу, самые сильные дожди пройдут во вторник в южных и восточных районах Приморья, днем они распространятся на значительную часть края.
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