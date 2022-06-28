https://ria.ru/20220628/tsennosti-1798813425.html
Путин упростил порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды
Путин упростил порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды - РИА Новости, 28.06.2022
Путин упростил порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий президенту и правительству РФ в чрезвычайных ситуациях оперативно принимать решения по отпуску... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:36
2022-06-28T17:36
2022-06-28T17:36
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий президенту и правительству РФ в чрезвычайных ситуациях оперативно принимать решения по отпуску ценностей из Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ приводит положения закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (41-ФЗ) в соответствие с Бюджетным кодексом, предусматривая, что отпуск ценностей из Госфонда может осуществляться без правки федерального бюджета.Целью закона, согласно пояснительной записке к нему, является возможность принятия президентом и правительством РФ "оперативных решений по отпуску ценностей Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства при чрезвычайных ситуациях".Согласно Бюджетному кодексу, сумма реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России и сумма на их приобретение в этот фонд, предусмотренные законом о федеральном бюджете, могут быть увеличены на сумму, определенную президентом или правительством РФ, без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.Статья 23 закона 41-ФЗ предполагает более сложную процедуру отпуска ценностей из Госфонда: сверх плана - только по решению президента на основании мотивированного представления премьер-министра с внесением соответствующих изменений в закон о бюджете. Закон позволит при чрезвычайных ситуациях обходиться без правки федерального бюджета.
https://ria.ru/20220628/byudzhet-1798763812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Путин упростил порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды
Путин подписал закон об упрощении порядка отпуска ценностей из Госфонда на срочные нужды
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий президенту и правительству РФ в чрезвычайных ситуациях оперативно принимать решения по отпуску ценностей из Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Документ приводит положения закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (41-ФЗ) в соответствие с Бюджетным кодексом, предусматривая, что отпуск ценностей из Госфонда может осуществляться без правки федерального бюджета.
Целью закона, согласно пояснительной записке к нему, является возможность принятия президентом и правительством РФ
"оперативных решений по отпуску ценностей Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства при чрезвычайных ситуациях".
Согласно Бюджетному кодексу, сумма реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России и сумма на их приобретение в этот фонд, предусмотренные законом о федеральном бюджете, могут быть увеличены на сумму, определенную президентом или правительством РФ, без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.
Статья 23 закона 41-ФЗ предполагает более сложную процедуру отпуска ценностей из Госфонда: сверх плана - только по решению президента на основании мотивированного представления премьер-министра с внесением соответствующих изменений в закон о бюджете. Закон позволит при чрезвычайных ситуациях обходиться без правки федерального бюджета.