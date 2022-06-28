https://ria.ru/20220628/trudoustroystvo-1798819189.html

Около ста граждан из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области

Около ста граждан из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области - РИА Новости, 28.06.2022

Около ста граждан из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области

Около 100 граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики, а также Украину, трудоустроены в Калужской области, сообщает правительство... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:49

2022-06-28T17:49

2022-06-28T17:49

калужская область

владислав шапша

украина

калужская область

луганская народная республика

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КАЛУГА, 28 июн – РИА Новости. Около 100 граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики, а также Украину, трудоустроены в Калужской области, сообщает правительство региона.По информации министерства труда и социальной защиты области, в регионе были открыты 16 пунктов временного размещения граждан ДНР, ЛНР и Украины. В настоящее время задействованы девять из них – там проживают 1115 человек, из них 395 детей. Им оказывается вся необходимая медицинская, социальная и правовая помощь, подчеркивает правительство региона.Всего в Калужской области на миграционный учёт поставлены 2594 гражданина, временно покинувших территории ДНР, ЛНР и Украины.По данным правительство региона, в центрах занятости населения области организовано 25 консультационных пунктов.Отмечается, что большое внимание калужские власти уделяют работе по адаптации граждан. Для детей, прибывших в регион, создаются условия для учёбы, занятий спортом и получения дополнительного образования. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.Благотворительные организации ведут сбор гуманитарной помощи беженцам. Большую помощь нуждающимся адресно оказывают предприниматели, депутаты, руководители предприятий, общественные деятели. Эта работа будет продолжена, подчеркивает правительство Калужской области. В частности, губернатор региона Владислав Шапша рассказал в своем Telegram-канале о случае, когда 13-летней Соне из Горловки нужна была новая инвалидная коляска. С её приобретением помогли депутаты регионального заксобрания, рассказал губернатор.

https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777399357.html

украина

калужская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владислав шапша, украина, калужская область, луганская народная республика