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Около ста граждан из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области - РИА Новости, 28.06.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20220628/trudoustroystvo-1798819189.html
Около ста граждан из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области
Около ста граждан из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области - РИА Новости, 28.06.2022
Около ста граждан из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области
Около 100 граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики, а также Украину, трудоустроены в Калужской области, сообщает правительство... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:49
2022-06-28T17:49
калужская область
владислав шапша
украина
калужская область
луганская народная республика
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КАЛУГА, 28 июн – РИА Новости. Около 100 граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики, а также Украину, трудоустроены в Калужской области, сообщает правительство региона.По информации министерства труда и социальной защиты области, в регионе были открыты 16 пунктов временного размещения граждан ДНР, ЛНР и Украины. В настоящее время задействованы девять из них – там проживают 1115 человек, из них 395 детей. Им оказывается вся необходимая медицинская, социальная и правовая помощь, подчеркивает правительство региона.Всего в Калужской области на миграционный учёт поставлены 2594 гражданина, временно покинувших территории ДНР, ЛНР и Украины.По данным правительство региона, в центрах занятости населения области организовано 25 консультационных пунктов.Отмечается, что большое внимание калужские власти уделяют работе по адаптации граждан. Для детей, прибывших в регион, создаются условия для учёбы, занятий спортом и получения дополнительного образования. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.Благотворительные организации ведут сбор гуманитарной помощи беженцам. Большую помощь нуждающимся адресно оказывают предприниматели, депутаты, руководители предприятий, общественные деятели. Эта работа будет продолжена, подчеркивает правительство Калужской области. В частности, губернатор региона Владислав Шапша рассказал в своем Telegram-канале о случае, когда 13-летней Соне из Горловки нужна была новая инвалидная коляска. С её приобретением помогли депутаты регионального заксобрания, рассказал губернатор.
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украина
калужская область
луганская народная республика
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владислав шапша, украина, калужская область, луганская народная республика
17:49 28.06.2022
 
Около ста граждан из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области

Около ста беженцев из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области

© РИА Новости / Павел БедняковПосетители на ярмарке вакансий для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
Посетители на ярмарке вакансий для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Посетители на ярмарке вакансий для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 28 июн – РИА Новости. Около 100 граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики, а также Украину, трудоустроены в Калужской области, сообщает правительство региона.
По информации министерства труда и социальной защиты области, в регионе были открыты 16 пунктов временного размещения граждан ДНР, ЛНР и Украины. В настоящее время задействованы девять из них – там проживают 1115 человек, из них 395 детей. Им оказывается вся необходимая медицинская, социальная и правовая помощь, подчеркивает правительство региона.
Всего в Калужской области на миграционный учёт поставлены 2594 гражданина, временно покинувших территории ДНР, ЛНР и Украины.
"Готовность принять их на работу выразили 156 работодателей области. Из числа прибывших 93 человека уже трудоустроились. Количество вакансий, которые могут быть предложены лицам, вынужденно покинувшим территорию ДНР, ЛНР и Украины, составляет 1584, в том числе, 415 - с предоставлением жилья", - говорится в сообщении.
По данным правительство региона, в центрах занятости населения области организовано 25 консультационных пунктов.
Отмечается, что большое внимание калужские власти уделяют работе по адаптации граждан. Для детей, прибывших в регион, создаются условия для учёбы, занятий спортом и получения дополнительного образования. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.
Благотворительные организации ведут сбор гуманитарной помощи беженцам. Большую помощь нуждающимся адресно оказывают предприниматели, депутаты, руководители предприятий, общественные деятели. Эта работа будет продолжена, подчеркивает правительство Калужской области. В частности, губернатор региона Владислав Шапша рассказал в своем Telegram-канале о случае, когда 13-летней Соне из Горловки нужна была новая инвалидная коляска. С её приобретением помогли депутаты регионального заксобрания, рассказал губернатор.
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 08:25
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Калужская областьВладислав ШапшаУкраинаКалужская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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