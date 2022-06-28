Около ста граждан из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области
Около ста беженцев из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области
Посетители на ярмарке вакансий для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Архивное фото
КАЛУГА, 28 июн – РИА Новости. Около 100 граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики, а также Украину, трудоустроены в Калужской области, сообщает правительство региона.
По информации министерства труда и социальной защиты области, в регионе были открыты 16 пунктов временного размещения граждан ДНР, ЛНР и Украины. В настоящее время задействованы девять из них – там проживают 1115 человек, из них 395 детей. Им оказывается вся необходимая медицинская, социальная и правовая помощь, подчеркивает правительство региона.
Всего в Калужской области на миграционный учёт поставлены 2594 гражданина, временно покинувших территории ДНР, ЛНР и Украины.
"Готовность принять их на работу выразили 156 работодателей области. Из числа прибывших 93 человека уже трудоустроились. Количество вакансий, которые могут быть предложены лицам, вынужденно покинувшим территорию ДНР, ЛНР и Украины, составляет 1584, в том числе, 415 - с предоставлением жилья", - говорится в сообщении.
По данным правительство региона, в центрах занятости населения области организовано 25 консультационных пунктов.
Отмечается, что большое внимание калужские власти уделяют работе по адаптации граждан. Для детей, прибывших в регион, создаются условия для учёбы, занятий спортом и получения дополнительного образования. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.
Благотворительные организации ведут сбор гуманитарной помощи беженцам. Большую помощь нуждающимся адресно оказывают предприниматели, депутаты, руководители предприятий, общественные деятели. Эта работа будет продолжена, подчеркивает правительство Калужской области. В частности, губернатор региона Владислав Шапша рассказал в своем Telegram-канале о случае, когда 13-летней Соне из Горловки нужна была новая инвалидная коляска. С её приобретением помогли депутаты регионального заксобрания, рассказал губернатор.