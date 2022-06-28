https://ria.ru/20220628/todorenko-1798689044.html
Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды
Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды - РИА Новости, 28.06.2022
Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды
PR-менеджер Регины Тодоренко Нина Пономарева в комментарии РИА Новости заявила, что новости о вторых родах звезды – фейк. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:52
2022-06-28T13:52
2022-06-28T13:52
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шоу-бизнес
регина тодоренко
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. PR-менеджер Регины Тодоренко Нина Пономарева в комментарии РИА Новости заявила, что новости о вторых родах звезды – фейк.Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространил информацию, что артистка и ее супруг Влад Топалов стали родителями во второй раз, причем в качестве места появления малыша на свет указывались разные страны.Первый ребенок звездной пары родился в 2018 году – мальчика назвали Михаил.
https://ria.ru/20220412/valeriya-1783179906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, регина тодоренко
Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды
PR-менеджер Регины Тодоренко опроверг слухи о вторых родах звезды
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. PR-менеджер Регины Тодоренко Нина Пономарева в комментарии РИА Новости заявила, что новости о вторых родах звезды – фейк.
"Регина еще пока не родила. И она давно уже не на Бали и не в Канаде", – отметила Пономарева.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространил информацию, что артистка и ее супруг Влад Топалов стали родителями во второй раз, причем в качестве места появления малыша на свет указывались разные страны.
Первый ребенок звездной пары родился в 2018 году – мальчика назвали Михаил.