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Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды - РИА Новости, 28.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220628/todorenko-1798689044.html
Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды
Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды - РИА Новости, 28.06.2022
Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды
PR-менеджер Регины Тодоренко Нина Пономарева в комментарии РИА Новости заявила, что новости о вторых родах звезды – фейк. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:52
2022-06-28T13:52
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
регина тодоренко
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. PR-менеджер Регины Тодоренко Нина Пономарева в комментарии РИА Новости заявила, что новости о вторых родах звезды – фейк.Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространил информацию, что артистка и ее супруг Влад Топалов стали родителями во второй раз, причем в качестве места появления малыша на свет указывались разные страны.Первый ребенок звездной пары родился в 2018 году – мальчика назвали Михаил.
https://ria.ru/20220412/valeriya-1783179906.html
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знаменитости, шоу-бизнес, регина тодоренко
13:52 28.06.2022
 
Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды

PR-менеджер Регины Тодоренко опроверг слухи о вторых родах звезды

© Фото : Михаил Зильбер/НТВРегина Тодоренко на шоу "Маска"
Регина Тодоренко на шоу Маска - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Михаил Зильбер/НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. PR-менеджер Регины Тодоренко Нина Пономарева в комментарии РИА Новости заявила, что новости о вторых родах звезды – фейк.

"Регина еще пока не родила. И она давно уже не на Бали и не в Канаде", – отметила Пономарева.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространил информацию, что артистка и ее супруг Влад Топалов стали родителями во второй раз, причем в качестве места появления малыша на свет указывались разные страны.
Первый ребенок звездной пары родился в 2018 году – мальчика назвали Михаил.
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12 апреля, 18:45Шоубиз
"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко
 
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