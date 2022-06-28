https://ria.ru/20220628/todorenko-1798689044.html

Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды

Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды - РИА Новости, 28.06.2022

Представитель Тодоренко опроверг слухи о родах звезды

PR-менеджер Регины Тодоренко Нина Пономарева в комментарии РИА Новости заявила, что новости о вторых родах звезды – фейк. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:52

2022-06-28T13:52

2022-06-28T13:52

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

регина тодоренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779281784_0:273:2048:1425_1920x0_80_0_0_6e88b5c28f06d597a80c55f808fb96d6.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. PR-менеджер Регины Тодоренко Нина Пономарева в комментарии РИА Новости заявила, что новости о вторых родах звезды – фейк.Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространил информацию, что артистка и ее супруг Влад Топалов стали родителями во второй раз, причем в качестве места появления малыша на свет указывались разные страны.Первый ребенок звездной пары родился в 2018 году – мальчика назвали Михаил.

https://ria.ru/20220412/valeriya-1783179906.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, регина тодоренко