https://ria.ru/20220628/tek-1798833855.html

Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК

Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК - РИА Новости, 28.06.2022

Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целях повышения их... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:22

2022-06-28T18:22

2022-06-28T18:22

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

газпром

владимир путин

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целях повышения их защищенности, в том числе антитеррористической. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон уточняет, кто вправе охранять объекты ТЭК высокой и средней категории опасности, ужесточает требования к частным охранным организациям. Одновременно запрещается допускать к охране объектов ТЭК лиц, предоставивших подложные документы при приеме на работу, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.Уточняются правила категорирования объектов ТЭК: объекту присваивается высокая, средняя или низкая категория опасности, либо категория опасности не присваивается; эту информацию Минэнерго будет заносить в реестр. Перечень видов объектов ТЭК, не подлежащих категорированию, определит кабмин.Отдельные субъекты ТЭК по решению правительства будут вправе учреждать "корпоративные" частные охранные организации для защиты объектов ТЭК, принадлежащих им и их "дочкам", при соблюдении ряда условий (регистрация в РФ, уставный капитал не менее 1,5 миллиона рублей, а доля субъекта в нем - минимум 50%). Это касается субъектов ТЭК, зарегистрированных в РФ и владеющих объектами ТЭК, на чьи решения не могут оказывать определяющего влияния иностранные лица.Согласно закону, объекты ТЭК высокой категории опасности будут вправе охранять подразделения и организации Росгвардии, ведомственные охраны "Газпрома", "Транснефти" и "Роснефти", а также частные охранные организации отдельных субъектов ТЭК. Объекты ТЭК средней категории опасности, помимо них, смогут охранять частные организации, соответствующие спецтребованиям, а объекты ТЭК низкой категории опасности и без категории - еще и иные частные охранные организации.Также вносятся изменения, позволяющие решить проблему двойного правоприменения в части обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры в границах объектов ТЭК. Если такие объекты обеспечивают функционирование объектов ТЭК, к ним применяются требования закона "О безопасности объектов ТЭК", для остальных - закона "О транспортной безопасности".Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а нормы, касающиеся привлечения "корпоративных" частных охранников, через 180 дней.

https://ria.ru/20220628/import-1798804471.html

https://ria.ru/20220628/tsennosti-1798813425.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), газпром, владимир путин, законодательство