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Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК
Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целях повышения их... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:22
2022-06-28T18:22
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
газпром
владимир путин
законодательство
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целях повышения их защищенности, в том числе антитеррористической. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон уточняет, кто вправе охранять объекты ТЭК высокой и средней категории опасности, ужесточает требования к частным охранным организациям. Одновременно запрещается допускать к охране объектов ТЭК лиц, предоставивших подложные документы при приеме на работу, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.Уточняются правила категорирования объектов ТЭК: объекту присваивается высокая, средняя или низкая категория опасности, либо категория опасности не присваивается; эту информацию Минэнерго будет заносить в реестр. Перечень видов объектов ТЭК, не подлежащих категорированию, определит кабмин.Отдельные субъекты ТЭК по решению правительства будут вправе учреждать "корпоративные" частные охранные организации для защиты объектов ТЭК, принадлежащих им и их "дочкам", при соблюдении ряда условий (регистрация в РФ, уставный капитал не менее 1,5 миллиона рублей, а доля субъекта в нем - минимум 50%). Это касается субъектов ТЭК, зарегистрированных в РФ и владеющих объектами ТЭК, на чьи решения не могут оказывать определяющего влияния иностранные лица.Согласно закону, объекты ТЭК высокой категории опасности будут вправе охранять подразделения и организации Росгвардии, ведомственные охраны "Газпрома", "Транснефти" и "Роснефти", а также частные охранные организации отдельных субъектов ТЭК. Объекты ТЭК средней категории опасности, помимо них, смогут охранять частные организации, соответствующие спецтребованиям, а объекты ТЭК низкой категории опасности и без категории - еще и иные частные охранные организации.Также вносятся изменения, позволяющие решить проблему двойного правоприменения в части обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры в границах объектов ТЭК. Если такие объекты обеспечивают функционирование объектов ТЭК, к ним применяются требования закона "О безопасности объектов ТЭК", для остальных - закона "О транспортной безопасности".Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а нормы, касающиеся привлечения "корпоративных" частных охранников, через 180 дней.
https://ria.ru/20220628/import-1798804471.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), газпром, владимир путин, законодательство
18:22 28.06.2022
 
Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК

Путин подписал закон, который ужесточает требования к охране объектов ТЭК

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целях повышения их защищенности, в том числе антитеррористической. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон уточняет, кто вправе охранять объекты ТЭК высокой и средней категории опасности, ужесточает требования к частным охранным организациям. Одновременно запрещается допускать к охране объектов ТЭК лиц, предоставивших подложные документы при приеме на работу, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Уточняются правила категорирования объектов ТЭК: объекту присваивается высокая, средняя или низкая категория опасности, либо категория опасности не присваивается; эту информацию Минэнерго будет заносить в реестр. Перечень видов объектов ТЭК, не подлежащих категорированию, определит кабмин.
Отдельные субъекты ТЭК по решению правительства будут вправе учреждать "корпоративные" частные охранные организации для защиты объектов ТЭК, принадлежащих им и их "дочкам", при соблюдении ряда условий (регистрация в РФ, уставный капитал не менее 1,5 миллиона рублей, а доля субъекта в нем - минимум 50%). Это касается субъектов ТЭК, зарегистрированных в РФ и владеющих объектами ТЭК, на чьи решения не могут оказывать определяющего влияния иностранные лица.
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Согласно закону, объекты ТЭК высокой категории опасности будут вправе охранять подразделения и организации Росгвардии, ведомственные охраны "Газпрома", "Транснефти" и "Роснефти", а также частные охранные организации отдельных субъектов ТЭК. Объекты ТЭК средней категории опасности, помимо них, смогут охранять частные организации, соответствующие спецтребованиям, а объекты ТЭК низкой категории опасности и без категории - еще и иные частные охранные организации.
Также вносятся изменения, позволяющие решить проблему двойного правоприменения в части обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры в границах объектов ТЭК. Если такие объекты обеспечивают функционирование объектов ТЭК, к ним применяются требования закона "О безопасности объектов ТЭК", для остальных - закона "О транспортной безопасности".
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а нормы, касающиеся привлечения "корпоративных" частных охранников, через 180 дней.
 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГазпромВладимир ПутинЗаконодательство
 
 
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