14:42 28.06.2022 (обновлено: 14:57 28.06.2022)
СК возбудил дело на адвоката Ивана Сафронова Талантова
СК завел дело о распространении фейков о ВС России на адвоката Ивана Сафронова Талантова
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката за публичное распространение фейков о ВС РФ, он задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт об адвокате Ивана Сафронова – главе адвокатской палаты Удмуртии Дмитрии Талантове.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении лица, имеющего статус адвоката. Он подозревается в… публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенном по мотивам политической ненависти", - сказала она.
По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации.
"Противоправная деятельность адвоката выявлена и пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по городу Москве. По подозрению в совершении преступления фигурант задержан, по месту его проживания и работы проводятся обыски", - добавила Иванова.
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В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственное подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий, подчеркнула она.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Сейчас дело о госизмене рассматривается по существу в Мосгорсуде.