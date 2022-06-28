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СК возбудил дело на адвоката Ивана Сафронова Талантова - РИА Новости, 28.06.2022
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СК возбудил дело на адвоката Ивана Сафронова Талантова
СК возбудил дело на адвоката Ивана Сафронова Талантова - РИА Новости, 28.06.2022
СК возбудил дело на адвоката Ивана Сафронова Талантова
Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката за публичное распространение фейков о ВС РФ, он задержан, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:42
2022-06-28T14:57
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
иван сафронов
россия
москва
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката за публичное распространение фейков о ВС РФ, он задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт об адвокате Ивана Сафронова – главе адвокатской палаты Удмуртии Дмитрии Талантове."Возбуждено уголовное дело в отношении лица, имеющего статус адвоката. Он подозревается в… публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенном по мотивам политической ненависти", - сказала она.По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации."Противоправная деятельность адвоката выявлена и пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по городу Москве. По подозрению в совершении преступления фигурант задержан, по месту его проживания и работы проводятся обыски", - добавила Иванова.В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственное подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий, подчеркнула она.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Сейчас дело о госизмене рассматривается по существу в Мосгорсуде.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, иван сафронов, россия, москва, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:42 28.06.2022 (обновлено: 14:57 28.06.2022)
 
СК возбудил дело на адвоката Ивана Сафронова Талантова

СК завел дело о распространении фейков о ВС России на адвоката Ивана Сафронова Талантова

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката за публичное распространение фейков о ВС РФ, он задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт об адвокате Ивана Сафронова – главе адвокатской палаты Удмуртии Дмитрии Талантове.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении лица, имеющего статус адвоката. Он подозревается в… публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенном по мотивам политической ненависти", - сказала она.
По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации.
"Противоправная деятельность адвоката выявлена и пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по городу Москве. По подозрению в совершении преступления фигурант задержан, по месту его проживания и работы проводятся обыски", - добавила Иванова.
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Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Сейчас дело о госизмене рассматривается по существу в Мосгорсуде.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияИван СафроновРоссияМоскваВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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