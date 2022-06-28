https://ria.ru/20220628/talantov-1798717551.html

СК возбудил дело на адвоката Ивана Сафронова Талантова

СК возбудил дело на адвоката Ивана Сафронова Талантова - РИА Новости, 28.06.2022

СК возбудил дело на адвоката Ивана Сафронова Талантова

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката за публичное распространение фейков о ВС РФ, он задержан, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:42

2022-06-28T14:42

2022-06-28T14:57

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

иван сафронов

россия

москва

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката за публичное распространение фейков о ВС РФ, он задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт об адвокате Ивана Сафронова – главе адвокатской палаты Удмуртии Дмитрии Талантове."Возбуждено уголовное дело в отношении лица, имеющего статус адвоката. Он подозревается в… публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенном по мотивам политической ненависти", - сказала она.По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации."Противоправная деятельность адвоката выявлена и пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по городу Москве. По подозрению в совершении преступления фигурант задержан, по месту его проживания и работы проводятся обыски", - добавила Иванова.В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственное подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий, подчеркнула она.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Сейчас дело о госизмене рассматривается по существу в Мосгорсуде.

https://ria.ru/20220628/yashin-1798695121.html

https://ria.ru/20220608/kara-murza-1794071532.html

https://ria.ru/20220607/rozysk-1793861564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, иван сафронов, россия, москва, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)