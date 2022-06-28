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В США обсуждают разморозку части резервов Афганистана для помощи стране - РИА Новости, 28.06.2022
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В США обсуждают разморозку части резервов Афганистана для помощи стране
В США обсуждают разморозку части резервов Афганистана для помощи стране - РИА Новости, 28.06.2022
В США обсуждают разморозку части резервов Афганистана для помощи стране
Американские чиновники работают с руководством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) над механизмом,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:09
2022-06-28T19:09
в мире
джо байден
мохаммад хасан ахунд
афганистан
сша
кабул (город)
талибан
оон
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американские чиновники работают с руководством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) над механизмом, который позволил бы афганскому правительству использовать свои замороженные в США резервы ЦБ для предотвращения серьезного голода в стране, пишет газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.Газета отмечает, что "катастрофа" в Афганистане частично связана с тем, что власти США заморозили резервы страны на миллиарды долларов.Сейчас, по данным издания, чиновники США начали переговоры о восстановлении для афганского правительства хотя бы частичного доступа к замороженным активам, которые хранятся в американских ведомствах. Отмечается, что в ходе переговоров с талибами американские чиновники пытались сформировать систему, через которую сотрудники банков смогут распорядиться активами так, чтобы стабилизировать афганскую экономику и обеспечить, что они не будут использованы не по назначению "Талибаном"*. Одним из вариантов является участие стороннего трастового фонда для распоряжения деньгами.В феврале президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда останутся в США и будут использованы для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.Экономика Афганистана столкнулась с серьезным кризисом из-за заморозки международных активов страны и прекращения поддержки из-за рубежа после того, как талибы взяли власть. Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220628/afganistan-1798826273.html
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афганистан
сша
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в мире, джо байден, мохаммад хасан ахунд, афганистан, сша, кабул (город), талибан, оон, всемирный банк
19:09 28.06.2022
 
В США обсуждают разморозку части резервов Афганистана для помощи стране

Washington Post: в США обсуждают разморозку части резервов Афганистана для помощи стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве
Флаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американские чиновники работают с руководством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) над механизмом, который позволил бы афганскому правительству использовать свои замороженные в США резервы ЦБ для предотвращения серьезного голода в стране, пишет газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Газета отмечает, что "катастрофа" в Афганистане частично связана с тем, что власти США заморозили резервы страны на миллиарды долларов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 18:00
Путин заявил о контактах со всеми политическими силами Афганистана
Сейчас, по данным издания, чиновники США начали переговоры о восстановлении для афганского правительства хотя бы частичного доступа к замороженным активам, которые хранятся в американских ведомствах. Отмечается, что в ходе переговоров с талибами американские чиновники пытались сформировать систему, через которую сотрудники банков смогут распорядиться активами так, чтобы стабилизировать афганскую экономику и обеспечить, что они не будут использованы не по назначению "Талибаном"*. Одним из вариантов является участие стороннего трастового фонда для распоряжения деньгами.
В феврале президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда останутся в США и будут использованы для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.
Экономика Афганистана столкнулась с серьезным кризисом из-за заморозки международных активов страны и прекращения поддержки из-за рубежа после того, как талибы взяли власть. Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 19:22
Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан
 
В миреДжо БайденМохаммад Хасан АхундАфганистанСШАКабул (город)ТалибанООНВсемирный банк
 
 
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