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Россия и Абхазия обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества - РИА Новости, 28.06.2022
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Россия и Абхазия обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
Россия и Абхазия обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества - РИА Новости, 28.06.2022
Россия и Абхазия обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем, в ходе которой обсуждались вопросы... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:30
2022-06-28T21:30
здоровье - общество
россия
украина
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СУХУМ, 28 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем, в ходе которой обсуждались вопросы инвестиционного экономического сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба главы республики.Бжания отметил, что за последнее время накопился ряд вопросов, которые требуют совместного обсуждения. В свою очередь Вольвач пообещал найти конкретные решения по ним.Замминистра экономического развития России также выразил главе абхазского государства благодарность за поддержку России в проведении специальной операции на Украине. "Я хотел бы поблагодарить за ту безусловную поддержку, которую вы оказали Российской Федерации с первых дней проведения специальной военной операции, за признание независимости ЛНР и ДНР, за ту помощь, которую вы оказали в первые дни, когда приехали более двухсот беженцев. Вы оказали им теплый прием, практически отеческую заботу", - сказал Вольвач.
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здоровье - общество, россия, украина, луганская народная республика
21:30 28.06.2022
 
Россия и Абхазия обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества

Президент Абхазии и замглавы Минэкономразвития обсудили инвестиционное сотрудничество

© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Граница России и Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 28 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем, в ходе которой обсуждались вопросы инвестиционного экономического сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба главы республики.
"Президент Аслан Бжания встретился с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Дмитрием Вольвачем. В ходе встречи обсуждались вопросы инвестиционного экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Бжания отметил, что за последнее время накопился ряд вопросов, которые требуют совместного обсуждения. В свою очередь Вольвач пообещал найти конкретные решения по ним.
Замминистра экономического развития России также выразил главе абхазского государства благодарность за поддержку России в проведении специальной операции на Украине. "Я хотел бы поблагодарить за ту безусловную поддержку, которую вы оказали Российской Федерации с первых дней проведения специальной военной операции, за признание независимости ЛНР и ДНР, за ту помощь, которую вы оказали в первые дни, когда приехали более двухсот беженцев. Вы оказали им теплый прием, практически отеческую заботу", - сказал Вольвач.
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