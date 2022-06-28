https://ria.ru/20220628/sotrudnichestvo-1798870581.html

Россия и Абхазия обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества

Россия и Абхазия обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества - РИА Новости, 28.06.2022

Россия и Абхазия обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества

Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем, в ходе которой обсуждались вопросы... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:30

2022-06-28T21:30

2022-06-28T21:30

здоровье - общество

россия

украина

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_21:0:1066:588_1920x0_80_0_0_b3daec18be4326ae13dd8b03e4a1b0d1.jpg

СУХУМ, 28 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем, в ходе которой обсуждались вопросы инвестиционного экономического сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба главы республики.Бжания отметил, что за последнее время накопился ряд вопросов, которые требуют совместного обсуждения. В свою очередь Вольвач пообещал найти конкретные решения по ним.Замминистра экономического развития России также выразил главе абхазского государства благодарность за поддержку России в проведении специальной операции на Украине. "Я хотел бы поблагодарить за ту безусловную поддержку, которую вы оказали Российской Федерации с первых дней проведения специальной военной операции, за признание независимости ЛНР и ДНР, за ту помощь, которую вы оказали в первые дни, когда приехали более двухсот беженцев. Вы оказали им теплый прием, практически отеческую заботу", - сказал Вольвач.

https://ria.ru/20220623/sotrudnichestvo-1797707740.html

россия

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, украина, луганская народная республика