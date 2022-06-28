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Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/sotrudnichestvo-1798699650.html
Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве
Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.06.2022
Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве
Главы администраций Волгоградской области и Станично-Луганского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве между регионами,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:10
2022-06-28T14:10
специальная военная операция на украине
андрей бочаров
жкх
волгоградская область
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
леонид пасечник
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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Главы администраций Волгоградской области и Станично-Луганского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, сообщила пресс-служба обладминистрации.Ранее сообщалось, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава администрации Станично-Луганского района ЛНР Альберт Зинченко в присутствии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника поставили подписи под соглашением о сотрудничестве между двумя субъектами", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в рамках соглашения Волгоградская область займется восстановлением и развитием транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры в Станично-Луганском районе, примет участие в реализации гуманитарных, научно-образовательных проектов и прочее.
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волгоградская область
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андрей бочаров, жкх, волгоградская область, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, леонид пасечник
14:10 28.06.2022
 
Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве

Главы Волгоградской области и Станично-Луганского района ЛНР договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Главы администраций Волгоградской области и Станично-Луганского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, сообщила пресс-служба обладминистрации.
Ранее сообщалось, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР.
"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава администрации Станично-Луганского района ЛНР Альберт Зинченко в присутствии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника поставили подписи под соглашением о сотрудничестве между двумя субъектами", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в рамках соглашения Волгоградская область займется восстановлением и развитием транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры в Станично-Луганском районе, примет участие в реализации гуманитарных, научно-образовательных проектов и прочее.
Якутск - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 12:29Специальная военная операция на Украине
Якутия и Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БочаровЖКХВолгоградская областьСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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