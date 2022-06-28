https://ria.ru/20220628/sotrudnichestvo-1798699650.html

Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве

Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.06.2022

Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве

Главы администраций Волгоградской области и Станично-Луганского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве между регионами,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:10

2022-06-28T14:10

2022-06-28T14:10

специальная военная операция на украине

андрей бочаров

жкх

волгоградская область

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

леонид пасечник

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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Главы администраций Волгоградской области и Станично-Луганского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, сообщила пресс-служба обладминистрации.Ранее сообщалось, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава администрации Станично-Луганского района ЛНР Альберт Зинченко в присутствии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника поставили подписи под соглашением о сотрудничестве между двумя субъектами", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в рамках соглашения Волгоградская область займется восстановлением и развитием транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры в Станично-Луганском районе, примет участие в реализации гуманитарных, научно-образовательных проектов и прочее.

https://ria.ru/20220628/sotrudnichestvo-1798661876.html

волгоградская область

луганская народная республика

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андрей бочаров, жкх, волгоградская область, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, леонид пасечник