https://ria.ru/20220628/sotrudnichestvo-1798699650.html
Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве
Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.06.2022
Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве
Главы администраций Волгоградской области и Станично-Луганского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве между регионами,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:10
2022-06-28T14:10
2022-06-28T14:10
специальная военная операция на украине
андрей бочаров
жкх
волгоградская область
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
леонид пасечник
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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Главы администраций Волгоградской области и Станично-Луганского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, сообщила пресс-служба обладминистрации.Ранее сообщалось, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава администрации Станично-Луганского района ЛНР Альберт Зинченко в присутствии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника поставили подписи под соглашением о сотрудничестве между двумя субъектами", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в рамках соглашения Волгоградская область займется восстановлением и развитием транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры в Станично-Луганском районе, примет участие в реализации гуманитарных, научно-образовательных проектов и прочее.
https://ria.ru/20220628/sotrudnichestvo-1798661876.html
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андрей бочаров, жкх, волгоградская область, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, леонид пасечник
Волгоградская область и Станица Луганская договорились о сотрудничестве
Главы Волгоградской области и Станично-Луганского района ЛНР договорились о сотрудничестве