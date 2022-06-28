Польша выразила формальное согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Мюллер: Польша поддерживает стремления, касающиеся присоединения Швеции и Финляндии к НАТО
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Правительство Польши выразило формальное согласие на вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
"Как мы заявляли ранее, польское правительство поддерживает стремления, касающиеся присоединения к Североатлантическому союзу Королевства Швеция и Республики Финляндия. Сегодня первый важный шаг в части вступления этих двух стран в НАТО. В Мадриде сейчас проходит саммит. Мы рассчитываем на то, что могут быть приняты позитивные решения. Но, чтобы это случилось, отдельные страны должны выразить предварительное согласие. Сегодня было выражено такое формальное согласие со стороны Совета министров и передано соответствующим способом", - сказал Мюллер.
Он добавил, что "в случае, если страны НАТО согласятся на вступление Финляндии и Швеции, наступит выражение согласия в форме закона и ратификация, в соответствии с процедурами, предусмотренными польской Конституцией".