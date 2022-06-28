https://ria.ru/20220628/soglasie-1798722660.html

Польша выразила формальное согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Польша выразила формальное согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.06.2022

Польша выразила формальное согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Правительство Польши выразило формальное согласие на вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:57

2022-06-28T14:57

2022-06-28T14:57

в мире

финляндия

швеция

мадрид

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Правительство Польши выразило формальное согласие на вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.Он добавил, что "в случае, если страны НАТО согласятся на вступление Финляндии и Швеции, наступит выражение согласия в форме закона и ратификация, в соответствии с процедурами, предусмотренными польской Конституцией".

https://ria.ru/20220628/nato-1798707190.html

финляндия

швеция

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, финляндия, швеция, мадрид, нато