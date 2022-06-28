Рейтинг@Mail.ru
Польша выразила формальное согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/soglasie-1798722660.html
Польша выразила формальное согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Польша выразила формальное согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
Польша выразила формальное согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Правительство Польши выразило формальное согласие на вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:57
2022-06-28T14:57
в мире
финляндия
швеция
мадрид
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Правительство Польши выразило формальное согласие на вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.Он добавил, что "в случае, если страны НАТО согласятся на вступление Финляндии и Швеции, наступит выражение согласия в форме закона и ратификация, в соответствии с процедурами, предусмотренными польской Конституцией".
https://ria.ru/20220628/nato-1798707190.html
финляндия
швеция
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_669:608:2589:2048_1920x0_80_0_0_23732e8aff4fe1a7d701938cd1576ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, швеция, мадрид, нато
14:57 28.06.2022
 
Польша выразила формальное согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Мюллер: Польша поддерживает стремления, касающиеся присоединения Швеции и Финляндии к НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Правительство Польши выразило формальное согласие на вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.
"Как мы заявляли ранее, польское правительство поддерживает стремления, касающиеся присоединения к Североатлантическому союзу Королевства Швеция и Республики Финляндия. Сегодня первый важный шаг в части вступления этих двух стран в НАТО. В Мадриде сейчас проходит саммит. Мы рассчитываем на то, что могут быть приняты позитивные решения. Но, чтобы это случилось, отдельные страны должны выразить предварительное согласие. Сегодня было выражено такое формальное согласие со стороны Совета министров и передано соответствующим способом", - сказал Мюллер.
Он добавил, что "в случае, если страны НАТО согласятся на вступление Финляндии и Швеции, наступит выражение согласия в форме закона и ратификация, в соответствии с процедурами, предусмотренными польской Конституцией".
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 14:25
Эрдоган рассказал, что необходимо для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
 
В миреФинляндияШвецияМадридНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала