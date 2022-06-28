https://ria.ru/20220628/sledovateli-1798656181.html

Следователи СК опросили жителей Горского, пострадавших от действий ВСУ

Следователи СК опросили жителей Горского, пострадавших от действий ВСУ - РИА Новости, 28.06.2022

Следователи СК опросили жителей Горского, пострадавших от действий ВСУ

Следователи СК РФ опросили группу жителей города Горское, недавно освобожденного силами ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:11

2022-06-28T12:11

2022-06-28T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

северодонецк

сватово

следственный комитет россии (ск рф)

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ПЕРЕВАЛЬСК (ЛНР), 28 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ опросили группу жителей города Горское, недавно освобожденного силами ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Жители Горского рассказали, что из-за боевых действий по четыре месяца провели в убежищах, многие потеряли свои дома из-за обстрелов."В наш дом попало четыре снаряда. Дом сильно пострадал", - рассказал следователям местный житель Николай Оскалепов.Местным жителям пришлось скрываться от обстрелов в бомбоубежище школы. Гуманитарная помощь сюда практически не поступала - горожане выживали за счет личных припасов, солений и консервов.Однажды украинские военные пытались выгнать местных жителей из убежища, чтобы самим его занять, однако тем удалось отстоять свой приют. "Военные увидели, что у нас много детей, инвалидов и стариков, и ушли", - вспоминает Оскалепов.Его жена Валентина рассказала, что местные жители неоднократно видели, что обстрелы Горского велись со стороны украинских войск."Вспышки были там. А мы же знали, что именно украинские военные там находятся", - рассказала она следователям.Ранее стало известно, что СК РФ возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск. В частности, возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).По данным ведомства, 25-26 июня украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе Донецкой Народной Республики, а также в Сватово, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка Луганской Народной Республики.Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов городов Сватово, Северодонецк, Первомайск, Горское, Золотое-1, и населенных пунктов Рай-Александровка, Лоскутовка ЛНР погиб мирный житель, получили повреждения несколько жилых домов.Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 24 июня, что южная группировка войск завершила разгром окруженной украинской группировки в "Горском котле", освобождены населенные пункты Горское и Золотое.

https://ria.ru/20220628/obvinenie-1798615713.html

https://ria.ru/20220624/sk-1797875782.html

https://ria.ru/20220627/azot-1798555465.html

луганская народная республика

северодонецк

сватово

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, сватово, следственный комитет россии (ск рф), игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)