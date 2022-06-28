Следователи СК опросили жителей Горского, пострадавших от действий ВСУ
Следователи СК опросили жителей Горского в ЛНР, пострадавших от украинских военных
Сотрудники Следственного комитета России. Архивное фото
ПЕРЕВАЛЬСК (ЛНР), 28 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ опросили группу жителей города Горское, недавно освобожденного силами ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Горского рассказали, что из-за боевых действий по четыре месяца провели в убежищах, многие потеряли свои дома из-за обстрелов.
"В наш дом попало четыре снаряда. Дом сильно пострадал", - рассказал следователям местный житель Николай Оскалепов.
Местным жителям пришлось скрываться от обстрелов в бомбоубежище школы. Гуманитарная помощь сюда практически не поступала - горожане выживали за счет личных припасов, солений и консервов.
Однажды украинские военные пытались выгнать местных жителей из убежища, чтобы самим его занять, однако тем удалось отстоять свой приют. "Военные увидели, что у нас много детей, инвалидов и стариков, и ушли", - вспоминает Оскалепов.
Его жена Валентина рассказала, что местные жители неоднократно видели, что обстрелы Горского велись со стороны украинских войск.
"Вспышки были там. А мы же знали, что именно украинские военные там находятся", - рассказала она следователям.
Ранее стало известно, что СК РФ возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск. В частности, возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).
По данным ведомства, 25-26 июня украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе Донецкой Народной Республики, а также в Сватово, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка Луганской Народной Республики.
Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов городов Сватово, Северодонецк, Первомайск, Горское, Золотое-1, и населенных пунктов Рай-Александровка, Лоскутовка ЛНР погиб мирный житель, получили повреждения несколько жилых домов.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 24 июня, что южная группировка войск завершила разгром окруженной украинской группировки в "Горском котле", освобождены населенные пункты Горское и Золотое.