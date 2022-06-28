https://ria.ru/20220628/shvetsiya-1798665913.html
Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций
Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций - РИА Новости, 28.06.2022
Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций
Временный поверенный в делах Швеции Юханнес Даниэльссон был вызван в МИД России, ему было заявлено о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций в РФ, РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:41
2022-06-28T12:41
2022-06-28T13:20
швеция
в мире
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730844993_0:180:3119:1934_1920x0_80_0_0_3e58e1b476967fa950cc64aa26b91666.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Временный поверенный в делах Швеции Юханнес Даниэльссон был вызван в МИД России, ему было заявлено о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций в РФ, сообщило российское министерство иностранных дел."Двадцать восьмого июня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в России Ю.Даниэльссон, которому было заявлено о том, что любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить", - говорится в сообщении.Оно отметило, что в случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены персонами нон грата. "Главе шведской дипмиссии вручена соответствующая нота", - отмечается в документе.МИД России отмечает, что Шведское агентство международного развития и Шведский институт – это шведские государственные организации, занимающиеся практической реализацией политики правительства Швеции в сфере оказания помощи и продвижения национальной культуры, языка и образа жизни за рубежом соответственно."В настоящее время данные ведомства выступают инструментом реализации "Стратегии Правительства Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020-2024 гг." с общим бюджетным финансированием в объеме 389 млн шведских крон", - говорится в заявлении министерства. Оно отметило, что реализуемые на территории Российской Федерации проекты Шведского агентства международного развития и Шведского института не отвечают заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества, а фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество."Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер", - добавил российский МИД.
https://ria.ru/20220628/nato-1798588789.html
https://ria.ru/20220426/shvetsiya-1785554828.html
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730844993_0:254:2392:2048_1920x0_80_0_0_0d7f31277b91d86d6a1cdcea8bf85b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, в мире, россия, санкции в отношении россии
12:41 28.06.2022 (обновлено: 13:20 28.06.2022)
Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций
Россия объявила шведскому временному поверенному о прекращении работы двух организаций
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Временный поверенный в делах Швеции Юханнес Даниэльссон был вызван в МИД России, ему было заявлено о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций в РФ, сообщило российское министерство иностранных дел.
"Двадцать восьмого июня в МИД России
был вызван временный поверенный в делах Швеции
в России Ю.Даниэльссон, которому было заявлено о том, что любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить", - говорится в сообщении.
Оно отметило, что в случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены персонами нон грата. "Главе шведской дипмиссии вручена соответствующая нота", - отмечается в документе.
МИД России отмечает, что Шведское агентство международного развития и Шведский институт – это шведские государственные организации, занимающиеся практической реализацией политики правительства Швеции в сфере оказания помощи и продвижения национальной культуры, языка и образа жизни за рубежом соответственно.
"В настоящее время данные ведомства выступают инструментом реализации "Стратегии Правительства Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020-2024 гг." с общим бюджетным финансированием в объеме 389 млн шведских крон", - говорится в заявлении министерства. Оно отметило, что реализуемые на территории Российской Федерации проекты Шведского агентства международного развития и Шведского института не отвечают заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества, а фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество.
"Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер", - добавил российский МИД.