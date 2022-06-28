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Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций - РИА Новости, 28.06.2022
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Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций
Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций - РИА Новости, 28.06.2022
Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций
Временный поверенный в делах Швеции Юханнес Даниэльссон был вызван в МИД России, ему было заявлено о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций в РФ, РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:41
2022-06-28T13:20
швеция
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Временный поверенный в делах Швеции Юханнес Даниэльссон был вызван в МИД России, ему было заявлено о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций в РФ, сообщило российское министерство иностранных дел."Двадцать восьмого июня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в России Ю.Даниэльссон, которому было заявлено о том, что любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить", - говорится в сообщении.Оно отметило, что в случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены персонами нон грата. "Главе шведской дипмиссии вручена соответствующая нота", - отмечается в документе.МИД России отмечает, что Шведское агентство международного развития и Шведский институт – это шведские государственные организации, занимающиеся практической реализацией политики правительства Швеции в сфере оказания помощи и продвижения национальной культуры, языка и образа жизни за рубежом соответственно."В настоящее время данные ведомства выступают инструментом реализации "Стратегии Правительства Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020-2024 гг." с общим бюджетным финансированием в объеме 389 млн шведских крон", - говорится в заявлении министерства. Оно отметило, что реализуемые на территории Российской Федерации проекты Шведского агентства международного развития и Шведского института не отвечают заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества, а фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество."Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер", - добавил российский МИД.
https://ria.ru/20220628/nato-1798588789.html
https://ria.ru/20220426/shvetsiya-1785554828.html
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швеция, в мире, россия, санкции в отношении россии
12:41 28.06.2022 (обновлено: 13:20 28.06.2022)
 
Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций

Россия объявила шведскому временному поверенному о прекращении работы двух организаций

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Швеции в РФ в Москве
Посольство Швеции в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Швеции в РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Временный поверенный в делах Швеции Юханнес Даниэльссон был вызван в МИД России, ему было заявлено о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций в РФ, сообщило российское министерство иностранных дел.
"Двадцать восьмого июня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в России Ю.Даниэльссон, которому было заявлено о том, что любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить", - говорится в сообщении.
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Оно отметило, что в случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены персонами нон грата. "Главе шведской дипмиссии вручена соответствующая нота", - отмечается в документе.
МИД России отмечает, что Шведское агентство международного развития и Шведский институт – это шведские государственные организации, занимающиеся практической реализацией политики правительства Швеции в сфере оказания помощи и продвижения национальной культуры, языка и образа жизни за рубежом соответственно.
"В настоящее время данные ведомства выступают инструментом реализации "Стратегии Правительства Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020-2024 гг." с общим бюджетным финансированием в объеме 389 млн шведских крон", - говорится в заявлении министерства. Оно отметило, что реализуемые на территории Российской Федерации проекты Шведского агентства международного развития и Шведского института не отвечают заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества, а фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество.
"Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер", - добавил российский МИД.
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