https://ria.ru/20220628/shvetsiya-1798665913.html

Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций

Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций - РИА Новости, 28.06.2022

Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций

Временный поверенный в делах Швеции Юханнес Даниэльссон был вызван в МИД России, ему было заявлено о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций в РФ, РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:41

2022-06-28T12:41

2022-06-28T13:20

швеция

в мире

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730844993_0:180:3119:1934_1920x0_80_0_0_3e58e1b476967fa950cc64aa26b91666.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Временный поверенный в делах Швеции Юханнес Даниэльссон был вызван в МИД России, ему было заявлено о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций в РФ, сообщило российское министерство иностранных дел."Двадцать восьмого июня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в России Ю.Даниэльссон, которому было заявлено о том, что любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить", - говорится в сообщении.Оно отметило, что в случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены персонами нон грата. "Главе шведской дипмиссии вручена соответствующая нота", - отмечается в документе.МИД России отмечает, что Шведское агентство международного развития и Шведский институт – это шведские государственные организации, занимающиеся практической реализацией политики правительства Швеции в сфере оказания помощи и продвижения национальной культуры, языка и образа жизни за рубежом соответственно."В настоящее время данные ведомства выступают инструментом реализации "Стратегии Правительства Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020-2024 гг." с общим бюджетным финансированием в объеме 389 млн шведских крон", - говорится в заявлении министерства. Оно отметило, что реализуемые на территории Российской Федерации проекты Шведского агентства международного развития и Шведского института не отвечают заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества, а фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество."Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер", - добавил российский МИД.

https://ria.ru/20220628/nato-1798588789.html

https://ria.ru/20220426/shvetsiya-1785554828.html

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

швеция, в мире, россия, санкции в отношении россии