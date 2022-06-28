https://ria.ru/20220628/shotlandiya-1798864023.html

Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости

Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости - РИА Новости, 28.06.2022

Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен отправила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо по предложению о проведении в Шотландии референдума. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:31

2022-06-28T19:31

2022-06-28T20:57

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен отправила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо по предложению о проведении в Шотландии референдума.Ранее Стерджен объявила о предложении провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии от Великобритании.В письме, которое опубликовано на сайте правительства Шотландии, отмечается, что было принято решение передать в Верховный суд Великобритании вопрос о том, относится ли законопроект шотландского парламента по этому референдуму к его компетенции.Стерджен заявляет Джонсону, что действия его правительства "ставят под сомнение саму идею Соединенного Королевства как добровольного партнерства".Глава Шотландии при этом отметила, что готова к переговорам с Джонсоном в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии 1998 года.Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/shotlandiya-1788973551.html

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Евгения Нефедова

в мире, борис джонсон, шотландия, великобритания