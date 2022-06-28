https://ria.ru/20220628/shotlandiya-1798864023.html
Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости
Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости - РИА Новости, 28.06.2022
Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен отправила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо по предложению о проведении в Шотландии референдума. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:31
2022-06-28T19:31
2022-06-28T20:57
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен отправила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо по предложению о проведении в Шотландии референдума.Ранее Стерджен объявила о предложении провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии от Великобритании.В письме, которое опубликовано на сайте правительства Шотландии, отмечается, что было принято решение передать в Верховный суд Великобритании вопрос о том, относится ли законопроект шотландского парламента по этому референдуму к его компетенции.Стерджен заявляет Джонсону, что действия его правительства "ставят под сомнение саму идею Соединенного Королевства как добровольного партнерства".Глава Шотландии при этом отметила, что готова к переговорам с Джонсоном в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии 1998 года.Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, шотландия, великобритания
19:31 28.06.2022 (обновлено: 20:57 28.06.2022)
Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости
Первый министр Шотландии направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен отправила
премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо по предложению о проведении в Шотландии референдума.
Ранее Стерджен объявила о предложении провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии
от Великобритании
.
В письме, которое опубликовано на сайте правительства Шотландии, отмечается, что было принято решение передать в Верховный суд Великобритании вопрос о том, относится ли законопроект шотландского парламента по этому референдуму к его компетенции.
Стерджен заявляет Джонсону, что действия его правительства "ставят под сомнение саму идею Соединенного Королевства как добровольного партнерства".
"Но я ожидаю, что любой демократ согласится с тем, что неприемлемо блокировать право населения Шотландии на выбор, учитывая явное большинство на референдуме в шотландском парламенте", - заявляет Стерджен.
Глава Шотландии при этом отметила, что готова к переговорам с Джонсоном в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии 1998 года.
Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон
неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.