Рейтинг@Mail.ru
Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/shotlandiya-1798864023.html
Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости
Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости - РИА Новости, 28.06.2022
Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен отправила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо по предложению о проведении в Шотландии референдума. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:31
2022-06-28T20:57
в мире
борис джонсон
шотландия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148684/12/1486841237_0:83:2779:1646_1920x0_80_0_0_5eebe23a5562c5ba95b18198ce4a9289.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен отправила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо по предложению о проведении в Шотландии референдума.Ранее Стерджен объявила о предложении провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии от Великобритании.В письме, которое опубликовано на сайте правительства Шотландии, отмечается, что было принято решение передать в Верховный суд Великобритании вопрос о том, относится ли законопроект шотландского парламента по этому референдуму к его компетенции.Стерджен заявляет Джонсону, что действия его правительства "ставят под сомнение саму идею Соединенного Королевства как добровольного партнерства".Глава Шотландии при этом отметила, что готова к переговорам с Джонсоном в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии 1998 года.Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/shotlandiya-1788973551.html
шотландия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148684/12/1486841237_0:0:2601:1950_1920x0_80_0_0_65fe6205870c1aeabd5537af2e8e1b8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, шотландия, великобритания
19:31 28.06.2022 (обновлено: 20:57 28.06.2022)
 
Стерджен направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости

Первый министр Шотландии направила письмо Джонсону о планах по референдуму о независимости

© AP Photo / PA/ Jane BarlowПервый министр Шотландии Никола Стерджен
Первый министр Шотландии Никола Стерджен - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / PA/ Jane Barlow
Первый министр Шотландии Никола Стерджен . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен отправила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо по предложению о проведении в Шотландии референдума.
Ранее Стерджен объявила о предложении провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии от Великобритании.
В письме, которое опубликовано на сайте правительства Шотландии, отмечается, что было принято решение передать в Верховный суд Великобритании вопрос о том, относится ли законопроект шотландского парламента по этому референдуму к его компетенции.
Стерджен заявляет Джонсону, что действия его правительства "ставят под сомнение саму идею Соединенного Королевства как добровольного партнерства".
"Но я ожидаю, что любой демократ согласится с тем, что неприемлемо блокировать право населения Шотландии на выбор, учитывая явное большинство на референдуме в шотландском парламенте", - заявляет Стерджен.
Глава Шотландии при этом отметила, что готова к переговорам с Джонсоном в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии 1998 года.
Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
Первый министр Шотландии, а также лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен. 2015 год - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 11:38В мире
В Шотландии заявили о желании вступить в НАТО
 
В миреБорис ДжонсонШотландияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала