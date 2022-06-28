Рейтинг@Mail.ru
В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/shotlandiya-1798780368.html
В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости
В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости - РИА Новости, 28.06.2022
В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен во время выступления перед парламентом предложила провести референдум о независимости от Великобритании. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:49
2022-06-28T19:26
в мире
шотландия
борис джонсон
никола стерджен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147984/23/1479842362_23:346:3049:2048_1920x0_80_0_0_bfecc4921940a9df321b6b0ede6b5b19.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен во время выступления перед парламентом предложила провести референдум о независимости от Великобритании."Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года", — сообщила она.В начале июня политик заявила о намерении добиться проведения референдума о независимости, чтобы сделать Шотландию "более благополучной и справедливой". Стерджен отметила, что страна не будет зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое она не голосовала.Вместе с тем премьер-министр Борис Джонсон не раз говорил, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю восемь лет назад.В сентябре 2014 года гражданам Британии и Евросоюза, проживающим в Шотландии, предложили ответить на вопрос: "Должна ли страна стать независимой?".В итоге 55,3 процента опрошенных проголосовали против отделения, тогда как 44,7 процента выступили за независимость. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
https://ria.ru/20220517/shotlandiya-1788945522.html
https://ria.ru/20210902/podlodka-1748264636.html
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147984/23/1479842362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9292bfe5bb2e4b7b2b0db9397ea46d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шотландия, борис джонсон, никола стерджен
16:49 28.06.2022 (обновлено: 19:26 28.06.2022)
 
В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости

Первый министр Шотландии Стерджен анонсировала референдум о независимости в 2023 году

© РИА Новости / Роберт Перри / Перейти в фотобанкМарш за независимость Шотландии в Эдинбурге
Марш за независимость Шотландии в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Роберт Перри
Перейти в фотобанк
Марш за независимость Шотландии в Эдинбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен во время выступления перед парламентом предложила провести референдум о независимости от Великобритании.
"Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года", — сообщила она.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 10:07
Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, заявила Стерджен
В начале июня политик заявила о намерении добиться проведения референдума о независимости, чтобы сделать Шотландию "более благополучной и справедливой". Стерджен отметила, что страна не будет зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое она не голосовала.
Вместе с тем премьер-министр Борис Джонсон не раз говорил, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю восемь лет назад.
В сентябре 2014 года гражданам Британии и Евросоюза, проживающим в Шотландии, предложили ответить на вопрос: "Должна ли страна стать независимой?".
В итоге 55,3 процента опрошенных проголосовали против отделения, тогда как 44,7 процента выступили за независимость. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
Эдинбургский замок - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября 2021, 03:44
СМИ: в Британии задумались о выводе ядерных подлодок из Шотландии
 
В миреШотландияБорис ДжонсонНикола Стерджен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала