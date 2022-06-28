16:49 28.06.2022 (обновлено: 19:26 28.06.2022)
В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости
Первый министр Шотландии Стерджен анонсировала референдум о независимости в 2023 году
Марш за независимость Шотландии в Эдинбурге. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен во время выступления перед парламентом предложила провести референдум о независимости от Великобритании.
"Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года", — сообщила она.
В начале июня политик заявила о намерении добиться проведения референдума о независимости, чтобы сделать Шотландию "более благополучной и справедливой". Стерджен отметила, что страна не будет зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое она не голосовала.
Вместе с тем премьер-министр Борис Джонсон не раз говорил, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю восемь лет назад.
В сентябре 2014 года гражданам Британии и Евросоюза, проживающим в Шотландии, предложили ответить на вопрос: "Должна ли страна стать независимой?".
В итоге 55,3 процента опрошенных проголосовали против отделения, тогда как 44,7 процента выступили за независимость. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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