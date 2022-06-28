https://ria.ru/20220628/shotlandiya-1798780368.html

В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости

В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости - РИА Новости, 28.06.2022

В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен во время выступления перед парламентом предложила провести референдум о независимости от Великобритании. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:49

2022-06-28T16:49

2022-06-28T19:26

в мире

шотландия

борис джонсон

никола стерджен

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен во время выступления перед парламентом предложила провести референдум о независимости от Великобритании."Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года", — сообщила она.В начале июня политик заявила о намерении добиться проведения референдума о независимости, чтобы сделать Шотландию "более благополучной и справедливой". Стерджен отметила, что страна не будет зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое она не голосовала.Вместе с тем премьер-министр Борис Джонсон не раз говорил, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю восемь лет назад.В сентябре 2014 года гражданам Британии и Евросоюза, проживающим в Шотландии, предложили ответить на вопрос: "Должна ли страна стать независимой?".В итоге 55,3 процента опрошенных проголосовали против отделения, тогда как 44,7 процента выступили за независимость. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.

https://ria.ru/20220517/shotlandiya-1788945522.html

https://ria.ru/20210902/podlodka-1748264636.html

шотландия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шотландия, борис джонсон, никола стерджен