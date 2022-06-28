https://ria.ru/20220628/sholts-1798754300.html

Шольц назвал предложение о цене на нефть из России трудоемкой задачей

Шольц назвал предложение о цене на нефть из России трудоемкой задачей - РИА Новости, 28.06.2022

Шольц назвал предложение о цене на нефть из России трудоемкой задачей

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что предложение G7 об установлении предельной цены на нефть из РФ - "амбициозная" и "полная вызовов" задача. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:06

2022-06-28T16:06

2022-06-28T16:16

экономика

цены на нефть

джанет йеллен

россия

сша

g7

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что предложение G7 об установлении предельной цены на нефть из РФ - "амбициозная" и "полная вызовов" задача.В итоговом коммюнике саммита G7, который завершился во вторник в баварском замке Эльмау, говорится о том, что "семерка" намерена принять меры для обеспечения энергопоставок и снижения роста цен на энергоносители, в том числе устанавливая предельные цены на поставки."Что касается возможной реализации границ предельной цены касательно экспорта нефти, то это очень амбициозная и полная вызовов задача, как следует из текста (коммюнике)... И с этим будем связано много работы", - сказал канцлер, отвечая на соответствующий вопрос прессы.Министр финансов США Джанет Йеллен заявила ранее, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.

https://ria.ru/20220628/neft-1798684856.html

https://ria.ru/20220627/ssha-1798474776.html

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экономика, цены на нефть, джанет йеллен, россия, сша, g7, санкции в отношении россии